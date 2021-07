Toute la gamme d’iPhone 14 sera équipée d’écrans OLED LTPO de 120 Hz

Un écran avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz signifie que l’image sur l’écran se rafraîchit 120 fois par seconde, ce qui offre une image plus fluide qu’un écran à 60 Hz. De nombreux smartphones Android utilisent un taux de rafraîchissement équivalent, et l’on peut légitimement s’attendre à ce que ce soit l’une des grandes améliorations apportées par Apple à l’iPhone 13.

On s’attend à ce qu’Apple présente un iPhone 13 et un iPhone 13 mini en 2021, mais aucun de ces appareils ne sera équipé de panneaux LTPO à 120 Hz. Au lieu de cela, la société s’en tiendrait, selon les rumeurs, à des écrans OLED à 60 Hz, comme sur l’iPhone 12.

Le rapport de la publication coréenne The Elec indique que LG Display se prépare à fabriquer des panneaux qu’Apple utilisera pour ses smartphones en 2022 , qui devraient être lancés comme la gamme d’ iPhone 14 . Cela suggère qu’Apple sera prêt à inclure cette technologie sur d’autres smartphones que les modèles Pro et Pro Max.

La rumeur veut que l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max d’Apple adoptent des écrans OLED LTPO de 120 Hz lorsque les smartphones débarqueront plus tard dans l’année, et un nouveau rapport a suggéré qu’une technologie analogue pourrait être utilisée sur les modèles moins chers en 2022.