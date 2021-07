Le Galaxy S21 FE pourrait se vanter d’une charge plus rapide que le Galaxy S21 Ultra

Le reste de ce listing de la FCC est plus obscur, mais il comprend quelques détails supplémentaires. Le processeur Snapdragon 888 est mentionné pour l’un — c’est le même que vous trouverez dans le reste de la gamme (au moins aux États-Unis) et il était toujours probable d’être inclus. Le listing mentionne également la prise en charge des écouteurs USB-C, ce qui pourrait signifier qu’il n’y a pas de port casque de 3,5 mm. Nous ne pouvons pas en être certains, mais le reste de la gamme est dépourvu de port 3,5 mm, il est donc probable qu’il soit également absent.

you might also like