Instagram pourrait vous permettre de publier des publications depuis votre bureau

En 11 ans d’existence, Instagram n’a jamais permis à ses utilisateurs de publier des photos et des vidéos qu’à partir de son application mobile. Mais cela pourrait bientôt changer, Instagram ayant confirmé qu’elle mettait à l’essai la publication sur ordinateur. « Nous savons que de nombreuses personnes accèdent à Instagram depuis leur ordinateur. Pour améliorer cette expérience, nous testons actuellement la possibilité de créer une publication de flux sur Instagram avec leur navigateur de bureau », a déclaré un porte-parole d’Instagram.

Pour l’utilisateur lambda, prendre une photo avec son smartphone puis la télécharger sur Instagram en utilisant l’application mobile de la plateforme est la méthode de partage la plus pratique. Cependant, Instagram est plus qu’une simple plateforme de réseaux sociaux occasionnelle, offrant plutôt aux artistes, aux marques et aux entreprises la possibilité de partager leur travail avec d’autres. Dans ce cas, le fait d’être limité aux téléversements sur mobile est bien plus gênant.

Instagram s’est positionné comme une plateforme pour les créateurs et les marques, ce qui rend particulièrement frustrant le fait qu’il ait fallu autant de temps pour déployer les téléversements de bureau. Jusqu’à présent, les utilisateurs qui capturaient leur contenu Instagram à l’aide d’un appareil photo dédié devaient télécharger le contenu sur leur ordinateur, le modifier, puis le transférer sur leur smartphone à l’aide d’un service de cloud ou d’une clé USB afin de le mettre en ligne sur Instagram.

En mai, des signes sont apparus faisant allusion à une fonctionnalité à venir qui permettrait aux utilisateurs d’Instagram de publier du contenu directement depuis leur ordinateur portable ou de bureau à l’aide d’un navigateur Web. Cette fonctionnalité est désormais disponible pour de nombreux utilisateurs qui verront la notification ci-dessous lorsqu’ils se connecteront à Instagram sur leur ordinateur de bureau.

Lorsque l’utilisateur clique sur le bouton de téléversement de l’interface de bureau, il accède à un écran où il peut glisser-déposer ou télécharger manuellement des images à publier. L’interface prend en charge le choix du format de l’image, la sélection d’un filtre d’image et la modification de l’image à l’aide des outils de glissement familiers pour la luminosité, le contraste, la saturation des couleurs, etc.

De même, l’interface comprend l’écran de composition familier avec un champ pour ajouter une légende, l’option de désactiver les commentaires, d’ajouter des détails d’accessibilité et d’ajouter un emplacement si nécessaire. Bien que rien n’ait changé dans le processus de téléversement, cette nouvelle fonctionnalité est très importante pour de nombreux utilisateurs.

#Instagram is rolling out the ability to create posts from the desktop website 🥳

Tweeted 42 days before the roll out 😇https://t.co/Fiq1U2MOAw

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) June 24, 2021