Microsoft Teams va proposer une option de lecture variable pour les enregistrements

Cette fonctionnalité s’inscrit également dans le prolongement des efforts déployés par Microsoft en matière d’accessibilité, en permettant aux malentendants de mieux suivre le fil de la conversation et aux personnes souffrant de dyspraxie de prendre des notes plus complètes.

Tous les enregistrements de réunion étant archivés par défaut, la nouvelle option de vitesse de lecture variable aidera les utilisateurs de Teams à tirer le meilleur parti de ces ressources. Elle fonctionne dans les deux sens, permettant aux utilisateurs de ralentir les enregistrements aux moments cruciaux pour s’assurer qu’aucun détail clé n’est manqué, et d’accélérer les sections moins importantes de la conversation. Dans l’ensemble, cela devrait signifier que des activités telles que la prise de notes et le rattrapage de sessions manquées absorbent moins d’heures de la journée.