Galaxy S21 FE : Samsung arrête la production en raison de problèmes de batterie

Le Galaxy S21 FE, alias « Fan Edition » de cette année devait initialement voir le jour en août. Toutefois, il est probable que ces plans ne déboucheront sur rien. En raison d’un problème de batterie, le fabricant sud-coréen a arrêté la production du smartphone pour le moment.

Un rapport de ETNews révèle que Samsung a temporairement suspendu la production du Galaxy S21 FE. Les composants fournis seront désormais utilisés dans d’autres modèles Samsung.

Comme l’écrit Ice Universe, un composant défectueux de l’alimentation électrique est responsable de l’arrêt de la production. La batterie ne semble pas être en mesure de répondre pleinement aux exigences de qualité du fabricant.

En effet, le fournisseur principal de la batterie du Galaxy S21 FE était LG Energy Solutions, et il a eu quelques problèmes de production de son côté. Samsung SDI a été ajouté comme fournisseur secondaire, mais il retarde l’approbation de la production. Certains rapports avaient affirmé que le retard dans le lancement du smartphone était dû à la pénurie des puces Snapdragon 888 en 5 nm.

On ne sait pas encore quand la production reprendra. Il est probable que le problème sera réglé dans les semaines à venir, de sorte que la production pourra reprendre dans un mois environ. La question de savoir si le Galaxy S21 Fan Edition sera toujours présenté avec les Galaxy Z Flip 3 et Galaxy Z Fold 3 reste ouverte. Il est possible que Samsung présente le smartphone lors de l’événement de début août et expédie l’appareil un peu plus tard que les autres nouveaux modèles.

Un smartphone moins cher ?

Selon les précédentes fuites, le Galaxy S21 Fan Edition dispose d’un écran de 6,4 pouces avec une résolution full HD+, une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et un capteur d’empreintes digitales sous l’écran, alimenté par une batterie d’une capacité de 4500 mAh. Un Snapdragon 888 ou un Exynos 2100 serait utilisé dans le smartphone.

Le processeur est relié à un modem 5G et à 128 ou 256 Go de stockage interne. L’appareil pourrait être lancé à moins de 600 euros en Europe, ce qui le rendrait moins cher que la « Fan Edition » de l’année dernière. Le prix du Galaxy S20 FE était respectivement de 699 et 799 euros.