Google Photos met à disposition son outil de balisage sur Android

En octobre de l’année dernière, Google a présenté un nouvel éditeur d’images pour Google Photos. La refonte a permis de faciliter les ajustements rapides et de rendre l’expérience plus conviviale. Au cours de cette transition, la société a déplacé l’outil de balisage vers la section « Plus » de Photos. L’application a maintenant bénéficié d’une modification assez subtile qui donne plus d’importance à l’outil de balisage.

Comme l’a repéré 9to5Google, l’outil de balisage n’est plus présent dans la section « Plus » de Google Photos. Au lieu de cela, il existe désormais sous la forme d’un onglet distinct dans l’interface d’édition de Google Photos. À l’avenir, vous verrez l’outil de balisage entre les sections « Filtres » et « Plus » de Google Photos.

Outre le nouveau positionnement, l’outil de balisage a également reçu quelques modifications mineures pour améliorer la cohérence globale de l’éditeur. Vous ne verrez plus de fond gris lorsque vous utilisez l’outil de balisage. En outre, le nom de l’outil apparaît juste en dessous de son icône.

Découvrez ci-dessous la différence entre l’ancienne et la nouvelle interface utilisateur de l’outil de balisage :

Un déploiement progressif

D’après ce que l’on peut voir, Google déploie progressivement la section de balisage dans l’éditeur de Google Photos pour le moment.

Bien qu’il s’agisse d’ajustements mineurs, les changements devraient s’avérer utiles pour quiconque n’est pas un expert de l’édition de photos et ne veut pas utiliser l’une de ces applications de retouche photo tierces. Si vous ne voyez pas encore les améliorations apportées à l’outil de balisage, mettez à jour l’application à partir du Play Store et l’on peut espérer qu’elles apparaîtront dans les semaines à venir.