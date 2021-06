Le Galaxy S22 ne devrait pas avoir de caméra frontale sous l’écran

Il n’y a pas si longtemps, la rumeur voulait que le futur Galaxy S22 de Samsung soit équipé d’une caméra sous l’écran, mais une autre source affirme maintenant que ce ne sera pas le cas, et ce pour de bonnes raisons.

Dans un article de blog sur Naver (un site sud-coréen), une source affirme que le rendement de production est actuellement trop faible pour construire suffisamment d’unités pour un smartphone aussi populaire que le Galaxy S22. En plus de cela, la qualité de l’image ne correspond apparemment pas aux normes de Samsung, et la caméra elle-même est apparemment toujours légèrement visible sous l’écran.

Rien de tout cela n’est surprenant. Le ZTE Axon 20 5G comprenait la première caméra de smartphone sous l’écran, et cela était à la fois légèrement visible et peu inspirant en matière de qualité de photo. Il est donc logique que Samsung attende que ces problèmes soient résolus avant d’équiper ses principaux fleurons d’un tel appareil photo.

La source semble également dire que le Galaxy Z Fold 3 sera lancé cette année avec une caméra sous l’écran.

Pourtant, nous nous attendons à ce que ce smartphone soit équipé de cette caméra, car au-delà du fait que la rumeur l’ait annoncé à plusieurs reprises, étant donné que le Galaxy Z Fold 3 sera probablement équipé d’une caméra frontale secondaire, les problèmes de qualité sont moins importants. Il est également certain qu’il se vendra beaucoup moins que la gamme Galaxy S22, donc le rendement de production limité est moins susceptible d’être un problème.

Apparemment, la première caméra sous l’écran (avec une qualité de photo idéale et sans objectif visible) est maintenant prévue pour la seconde moitié de 2022 au plus tôt, le modèle Galaxy Note de l’année prochaine (si un tel téléphone existe) étant un probable candidat.

Comme toujours avec les fuites, il est important de prendre l’information avec des pincettes, mais ces affirmations semblent convaincantes, d’autant plus qu’une récente fuite de @UniverseIce indique que la caméra sous l’écran de Samsung n’a pas encore été perfectionnée, avec un effet de mosaïque apparemment visible où l’objectif se trouve sous l’écran du Z Fold 3.

Although the light transmittance is high, which is close to the experience of ordinary cameras, its UPC appearance is not perfect.

It looks like mosaic.

You should know which phone I’m talking about.

—Ice universe (@UniverseIce) June 6, 2021