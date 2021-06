Windows 10 May 2021 Update (21H1) est proposée en tant que mise à jour automatique

Windows 10 May 2021 Update est un autre petit paquet d’améliorations pour le système d’exploitation de base, Microsoft concentrant tous ses efforts sur la mise à jour d’automne connue sous le nom de Sun Valley. Cette prochaine version devrait être la plus grande refonte de Windows 10 depuis ses débuts originaux à l’été 2015, le PDG Satya Nadella lui-même taquinant une version qui remaniera complètement chaque petite partie du système d’exploitation, y compris les fonctionnalités et l’interface utilisateur.

« Nous avons également commencé la première phase de notre déploiement pour l’apprentissage automatique (ML), en ciblant les appareils sur Windows 10, version 2004 pour les mettre à jour automatiquement vers Windows 10, version 21H1. Nous continuerons à former notre apprentissage machine à travers toutes les phases pour déployer intelligemment les nouvelles versions de Windows 10 et offrir une expérience de mise à jour fluide », a expliqué la société.

Windows 10 May 2021 Update, ou version 21H1, a été officiellement annoncé il y a quelques semaines, et maintenant Microsoft a déjà atteint le point où la société peut commencer la mise à jour automatique de certains appareils.