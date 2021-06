La OPPO Watch 2 équipée du Snapdragon Wear 4100 bientôt disponible ?

Wear OS de Google a bénéficié d’une couverture médiatique positive il y a quelques semaines grâce aux annonces faites par Google lors de sa conférence des développeurs I/O 2021. Mais alors que le logiciel va bénéficier d’une mise à jour massive, au moins plus tard dans l’année ou peut-être même l’année prochaine, il n’en reste pas moins que toutes les smartwatches Wear OS, sauf une, utilisent les anciens processeurs Snapdragon Wear de Qualcomm.

Les smartwatches qui seront lancées dans le courant de l’année pourraient enfin changer la donne et la OPPO Watch 2 pourrait être en tête de file.

Qualcomm a peut-être été un peu lente à lancer des puces conçues pour les smartwatches, mais les fabricants de smartwatches ont été encore plus lents à les adopter. Pendant longtemps, la plupart des appareils Android Wear, maintenant Wear OS, fonctionnaient sur la version la moins optimisée de la plateforme Snapdragon Wear. Seule la Mobvoi TicWatch Pro 3 fonctionne avec la dernière puce Snapdragon Wear 4100, lancée il y a 11 mois.

On peut espérer que la génération de smartwatches de cette année fera enfin le saut et la dernière fuite suggère que la OPPO Watch 2 fonctionnera effectivement sur le Snapdragon Wear 4100. La source mentionne également qu’il y aura 7 modèles couvrant deux tailles de 42 mm et 46 mm ainsi que 6 options de couleur. Malgré ces améliorations, il est probable que OPPO restera fidèle à sa forme carrée qui a naturellement été comparée à l’Apple Watch.

Il y a encore quelques détails déroutants si l’on considère d’autres rumeurs et teasers, comme ce que OPPO elle-même a mentionné lors de l’annonce du Reno6.

Wear OS, mais quelle version ?

Le Ambiq Apollo4s pourrait être un coprocesseur utilisé pour exécuter RTOS de OPPO pour le mode à basse consommation ou il pourrait être exclusif au modèle chinois seulement. Quoi qu’il en soit, les rumeurs indiquent que la version internationale de la OPPO Watch 2 fonctionnera sous Wear OS comme sa prédécesseure.

Cela soulève la question de savoir quelle version de Wear OS elle aura. Google a annoncé une version améliorée de Wear OS en collaboration avec Fitbit et Samsung, mais n’a pas précisé quand elle sortirait et sur quels appareils elle fonctionnerait. Alors qu’il y a plus de doute sur le fait que les smartwatches plus anciennes recevront le nouvel OS, il est impensable qu’un appareil comme la OPPO Watch 2, qui fonctionnera sur le dernier Snapdragon Wear 4100, n’utilise pas la dernière version logicielle de Wear OS.