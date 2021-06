NVIDIA lance les GPU GeForce RTX 3080 Ti et RTX 3070 Ti au Computex 2021

Après avoir dévoilé récemment les GPU pour les ordinateurs portables GeForce RTX 3050 et RTX 3050 Ti, NVIDIA a étendu sa gamme de GPU RTX avec deux puissants GPU de bureau. La société a dévoilé 2 nouveaux GPU, les NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti et RTX 3080 Ti, lors de sa conférence virtuelle au Computex 2021.

Selon la société, bien que les cartes graphiques NVIDIA aient été capables de faire face aux jeux lourds du passé, les titres récents tels que Cyberpunk 2077 et Watch Dogs : Legion, ont « élevé le réalisme », augmentant les exigences des GPU modernes. Les nouvelles NVIDIA RTX 3070 Ti et RTX 3080 Ti visent donc à remplacer leurs prédécesseurs pour répondre aux titres actuels et futurs les plus exigeants.

Les derniers GPU de NVIDIA sont également alimentés par l’architecture « Ampere » exclusive de la société. En outre, les RTX 3070 Ti et 3080 Ti intègrent le ray tracing, l’IA NVIDIA DLSS pour améliorer les performances, la réduction de latence NVIDIA Reflex et NVIDIA Broadcast.

NVIDIA affirme que la GeForce RTX 3080 Ti sera capable d’offrir des performances 2x plus rapides que sa prédécesseure, tandis que la RTX 3070 Ti offrira des performances 1.5x plus rapides que la RTX 3070.

La technologie NVIDIA Reflex, selon la société, réduit la latence du système ou le décalage des entrées et rend les jeux super réactifs. Cela donne aux joueurs en ligne un avantage sur leurs adversaires car ils pourront bénéficier d’une réponse plus rapide du système. En outre, la société affirme que 12 des 15 jeux FPS compétitifs les plus joués, dont Apex Legends, Valorant, Overwatch et Call of Duty : Black Ops Cold War et Warzone, prennent en charge la technologie NVIDIA Reflex.

En outre, les GPU prennent également en charge NVIDIA Broadcast, qui donne accès à un ensemble d’améliorations audio et vidéo de l’IA aux utilisateurs. Grâce à cela, les utilisateurs pourront accéder à des arrière-plans virtuels, à la capture de mouvement et à la suppression avancée du bruit pour enrichir leurs discussions, leurs appels Zoom ou Skype, et autres vidéoconférences.

Prix et disponibilité

En ce qui concerne le prix des derniers GPU NVIDIA, la GeForce RTX 3080 Ti haut de gamme a été fixée à 1 199 dollars et la RTX 3070 Ti sera disponible pour 599 dollars (nous n’avons pas encore les prix en France).

Les deux GPU seront disponibles à l’achat ce mois-ci, la RTX 3080 Ti étant mis en vente le 3 juin et le RTX 3070 Ti le 10 juin. En outre, elles seront disponibles sous forme de cartes personnalisées auprès des principaux fournisseurs de cartes d’extension tels que ASUS, EVGA, MSI, Gigabyte et d’autres. Toutefois, étant donné la pénurie actuelle de puces, nous ne nous attendons pas à ce que ces cartes soient mises en vente à des prix raisonnables dans un avenir proche.