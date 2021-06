Le Honor 50 sera lancé le 16 juin

by

L’attente pour la gamme Honor 50 est presque terminée, car nous savons maintenant qu’il sera annoncé le 16 juin. Cette date n’est pas vraiment surprenante, étant donné que la société avait déjà dit que nous en saurions plus sur le Honor 50 à un moment donné en juin. L’entreprise lancera ses derniers smartphones à Shanghai, en Chine. Le thème de l’événement de lancement sera « Vlog Image to the Beautiful Works ».

Bhavya Siddappa (responsable des relations publiques chez Honor) a révélé la date dans un tweet. Curieusement, le compte Honor Global lui-même ne semble pas avoir partagé cette date au moment où j’écris ces lignes, mais la date d’annonce a également été publiée par Honor sur Weibo, comme l’a repéré GSMArena.

Étant donné que Siddappa travaille pour Honor Global, il est également très probable que la gamme Honor 50 bénéficiera d’une sortie plus large, plutôt que d’être limitée à la Chine — bien que l’absence de tout message sur le compte officiel de Honor Global soit étrange.

Le tweet de Siddappa ne fournit pas vraiment d’indices supplémentaires sur la gamme, bien que les deux cercles sur l’image incluse représentent peut-être les grands blocs de caméra circulaires sur le Honor 50. En effet, la publication sur Weibo comprend une vidéo mettant en évidence au moins un bloc de caméra circulaire, donc cet aspect du design est maintenant confirmé, et l’accent mis sur lui suggère que la photographie sera une caractéristique majeure de la gamme Honor 50.

Il y a eu de multiples fuites et spéculations concernant la gamme Honor 50. Selon l’une de ces fuites, ce smartphone aura au moins trois options de couleur. Il sera proposé dans des options de couleur verte, orange dégradé et bleu-violet dégradé.

Un accent sur la photographie

Nous savons également qu’au moins un modèle de la gamme utilisera le processeur Snapdragon 778G de milieu de gamme, mais les rumeurs suggèrent qu’il pourrait également y avoir un Honor 50 Pro+ avec des spécifications vraiment haut de gamme, y compris un processeur Snapdragon 888 et un écran d’une résolution Quad HD à une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

La gamme complète sera vraisemblablement dévoilée le 16 juin.