IFA 2021 : une annulation en raison des « incertitudes sanitaires mondiales »

L’IFA 2021 a été annulé en raison des « incertitudes sanitaires mondiales » engendrées par l’impact continu de la pandémie liée à la COVID-19. Le plus grand salon mondial de l’électronique grand public devait se tenir du 3 au 7 septembre à Berlin, mais l’apparition de nouvelles variantes du virus et les inquiétudes liées à la mise en place d’un vaccin en Allemagne l’ont contraint à l’annuler.

Ce sera la deuxième année que l’IFA ne se déroule pas normalement à Berlin. L’année dernière, le salon s’est déroulé dans un format essentiellement virtuel, des entreprises comme Samsung et LG faisant des annonces en ligne coïncidant avec les dates auxquelles le salon aurait normalement eu lieu. L’IFA est le plus grand salon technologique grand public de son genre qui se tient chaque année en Europe.

On ne sait pas encore si l’IFA 2021 sera remplacé par un équivalent en ligne, bien que les organisateurs de l’IFA aient confirmé qu’ils travaillent actuellement avec leurs partenaires de l’industrie, du commerce et des médias pour s’assurer que l’événement de l’année prochaine — qui devrait débuter le 2 septembre 2022 — pourra être accueilli en chair et en os.

La décision a été prise à la suite de conversations détaillées avec des experts de la santé publique et de multiples parties prenantes, un communiqué de presse citant « l’émergence rapide de nouvelles variantes de la COVID-19 » et « les incertitudes persistantes quant à la vitesse de déploiement des programmes de vaccination dans le monde » comme raison de l’annulation de l’IFA 2021.

« Les derniers développements en matière de santé publique ont introduit trop de risques dans la planification de l’événement par tout le monde », a déclaré Kai Hillebrandt, président du conseil de surveillance de gfu Consumer & Home Electronics GmbH. « L’innovation a besoin d’une plateforme ; elle a besoin d’être au centre de l’attention mondiale. C’est pourquoi les marques et les fabricants de l’ensemble de l’industrie technologique étaient très désireux de venir à l’IFA Berlin 2021 ». « Il y a tout simplement maintenant trop d’incertitudes. Par conséquent, il est devenu presque impossible pour quiconque de planifier de manière responsable sa participation à un quelconque salon professionnel », a-t-il ajouté.

De réelles incertitudes

Outre les inquiétudes liées à l’apparition de nouvelles variantes de la COVID-19, le parc d’exposition de Berlin — l’hôte prévu du salon — a laissé entendre que la transformation de certaines parties de son espace d’exposition en centre de vaccination et en hôpital d’urgence poserait problème. Ces deux installations risquent d’être nécessaires pendant plus longtemps que prévu, les taux d’infection restant élevés en Allemagne.

« Nous n’avons pas pris cette décision à la légère », a déclaré Martin Ecknig, PDG du parc d’exposition de Berlin, dans un communiqué. « L’IFA de Berlin est sans doute l’événement le plus important de l’année pour les marques et les revendeurs. Il permet à notre secteur d’entrer en contact avec les visiteurs professionnels, les médias et les vrais consommateurs comme aucun autre événement. Cependant, la santé et la sécurité de tous doivent être absolument primordiales ».

Menace sur le MWC 2021 ?

D’autres grands événements d’exposition étant prévus en 2021, il sera intéressant de voir si l’annulation de l’IFA 2021 joue un rôle pour influencer d’autres organisateurs à suivre le mouvement. Le Mobile World Congress (MWC) 2021 — la plus grande vitrine mondiale sur le secteur du mobile — devrait se dérouler comme prévu à Barcelone entre le 28 juin et le 1er juillet. L’événement attire généralement environ 100 000 participants, mais cette année, la GSMA (les organisateurs du salon) ne vise qu’environ 50 000 participants, de nombreuses entreprises et de nombreux pays étant confrontés à des restrictions de voyage.

L’annulation de l’IFA 2021 sonnera-t-elle le glas d’événements comme le MWC 2021 ?