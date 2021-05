by

by

La Galaxy Watch 4 utilisera Wear OS avec un traitement One UI

La Galaxy Watch 4 utilisera Wear OS avec un traitement One UI

Samsung se prépare à un changement historique en ce qui concerne sa gamme de smartwatches, car la société veut abandonner Tizen et adopter pleinement Wear OS de Google.

Il s’agit sans aucun doute d’un changement de stratégie important pour Samsung et Google, car la société sud-coréenne deviendrait ainsi l’une des plus grandes entreprises technologiques utilisant Wear OS.

Mais, il s’avère que Samsung ne se contenterait pas de mettre Wear OS sur sa nouvelle Galaxy Watch 4 et de la sortir avec une version pure du système d’exploitation. Contre toute attente, le système d’exploitation dédié aux smartwatches de Samsung, basé sur Tizen, a eu sa part de fans, surtout par rapport à Wear OS dont le développement a été plus ou moins sporadique. Avec des fonctionnalités centrées sur la santé que peu de smartwatches Wear OS ont aujourd’hui, la série Galaxy Watch semblait être en mesure de s’attaquer à l’Apple Watch. Malheureusement, cela n’est pas suffisant pour que les développeurs d’applications investissent dans l’OS de Samsung plutôt que dans Wear OS et il a souffert de l’absence d’applications, en particulier d’applications populaires.

Cette carence pourrait être résolue en passant à Wear OS mais, tout comme sur Android, Samsung ne se contente pas de prendre la version standard de Wear OS. Selon SamMobile, la Galaxy Watch 4 sera livrée avec One UI au-dessus de Wear OS, donc en théorie, ce sera une version fortement personnalisée du système d’exploitation qui fera que les utilisateurs de Samsung se sentiront comme à la maison lorsqu’ils utiliseront l’appareil.

En d’autres termes, au moins en termes de look and feel, la Wear OS Galaxy Watch 4 serait identique à ses prédécesseurs.

Lancement en août ?

Il semble que la Galaxy Watch 4 sera déclinée en trois versions différentes, à commencer par une édition classique qui arborera un design circulaire standard et sera basée sur la même approche que la Galaxy Watch 3. Mais étant donné l’accent mis par Samsung sur la santé et le suivi des activités, il y aura également deux modèles plus sportifs de la Galaxy Watch 4, dont l’un sera un successeur direct de la Galaxy Active. Très probablement, ces appareils seront livrés avec des bracelets différents, car Samsung est susceptible d’utiliser du silicium pour la version sportive de la smartwatch.

Pour l’instant, Samsung est resté complètement silencieuse sur ses projets de smartwatches, mais de plus en plus de sources confirment que la société passerait à Wear OS cette année. Donc, à l’heure actuelle, ce n’est qu’une question de temps jusqu’à ce que cela se produise, avec les débuts de la nouvelle Galaxy Watch qui devraient avoir lieu au cours de l’été, peut-être en août aux côtés d’une nouvelle famille de smartphones pliables.