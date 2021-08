Apple rend la puce Face ID plus petite, pour amincir l’encoche sur l’iPhone 13

Nous savons depuis un certain temps qu’Apple prévoit de rendre l’encoche de l’iPhone 13 plus petite, et aujourd’hui un rapport révèle un moyen que la société prévoit d’utiliser à cette fin.

Digitimes révèle qu’Apple a réduit les dimensions de la puce VCSEL alimentant Face ID de près de 50 %, de sorte que dans l’ensemble, la taille est presque la moitié par rapport à l’iPhone 12. Cela signifie que le système Face ID dans son ensemble serait également plus petit, donc à son tour, l’encoche elle-même obtient également une amélioration digne de ce nom.

Une autre chose à laquelle l’article fait allusion est la possibilité que le capteur mis à jour et plus compact puisse offrir davantage de fonctionnalités et d’options de numérisation — mais pour le moment, on ne sait pas exactement quelles pourraient être ces fonctionnalités et options.

Mais en plus du système Face ID plus petit, Apple a également trouvé un autre moyen de rendre l’encoche plus petite sur le futur iPhone 13. La société aurait déplacé le haut-parleur de l’encoche vers le bord de l’écran, gagnant ainsi un précieux espace qui permettrait à l’encoche d’être dans l’ensemble plus petite.

Apple lancera quatre modèles d’iPhone différents cette année, tous seront des mises à niveau de la génération actuelle.

La dernière année pour l’iPhone mini

Des personnes au fait de la question ont affirmé qu’il s’agirait de la dernière année pour l’iPhone mini, car Apple abandonnerait alors l’appareil de 5,4 pouces pour le remplacer par un écran de 6,1 pouces à partir de l’iPhone 14. En effet, l’iPhone mini ne se vend pas exactement comme prévu, et la société aurait ajusté la production dans certaines usines en raison de la baisse de la demande. Apple aurait commandé moins de modèles « mini » et davantage d’iPhone Pro, car le format de 5,4 pouces ne semble pas attirer autant d’acheteurs que prévu.

Tous les modèles d’iPhone seront lancés en septembre, car Apple veut éviter un autre retard comme celui rencontré en 2020, les ventes devant démarrer à la fin du mois. La production d’essai devrait démarrer d’ici la fin du mois.