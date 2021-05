Le lancement du POCO M3 Pro 5G est confirmé pour le 19 mai

Alors que POCO pourrait avoir annulé son prochain lancement en Inde en raison de la crise liée à la COVID-19 en cours dans le pays, le géant chinois dévoilera un nouveau smartphone sur le marché mondial le 19 mai. Baptisé « POCO M3 Pro 5G », il sera un frère aîné du M3 standard et vise à apporter la connectivité 5G à un public plus large.

La société a fait cette annonce depuis le compte Twitter officiel @POCOGlobal. La légende du tweet est la suivante : « #POCOM3Pro 5G arrive en force ! Qui est prêt à en redemander ? Restez à l’écoute pour le 19 mai ». Malheureusement, il n’y a pas de page produit et l’image du teasing dans le tweet ne révèle rien sur le futur dispositif.

Look out! Another POCO launch is coming your way! #POCOM3Pro 5G is coming in hot!

Who’s ready for more?

Stay tuned for May 19th. We are bringing you #MoreSpeedMoreEverything! pic.twitter.com/FmLQyE1CXl

— POCO (@POCOGlobal) May 12, 2021