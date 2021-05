Samsung perd le leadership sur plusieurs marchés, OPPO en profite

by

Samsung est actuellement le premier fabricant de smartphones au monde, mais cela ne signifie pas nécessairement que les Sud-Coréens dominent le marché dans tous les pays.

En fait, de nouvelles statistiques fournies par Counterpoint Research montrent que Samsung n’est plus la marque leader dans une série de quatre régions différentes, et étonnamment, Apple n’est pas la société qui a pris la première place.

Plus précisément, les performances de Samsung au premier trimestre en Indonésie, en Thaïlande, aux Philippines et au Vietnam n’ont pas été des plus solides, sa part de marché passant de 22 % l’année précédente à 19 % au premier trimestre de cette année.

D’un autre côté, la société qui connaît une croissance fulgurante dans le monde entier, OPPO, a réussi à augmenter sa part à pas moins de 22 %, devenant ainsi le premier fabricant de smartphones de la région.

Au cas où vous vous poseriez la question, Apple n’est que le sixième nom du palmarès avec 6 % du marché, après Vivo, Xiaomi et Realme.

D’autre part, Samsung est susceptible de reprendre la couronne dans les mois à venir, car l’entreprise se prépare à dévoiler une nouvelle série de smartphones qui devraient contribuer à augmenter sa croissance sur les grands marchés.

Un gros événement en août ?

Par exemple, l’événement du mois d’août que Samsung a précédemment utilisé pour dévoiler les nouveaux modèles de la gamme Galaxy Note pourrait être utilisé cette fois pour présenter une série de nouveaux appareils tels que le Galaxy Z Fold 3, le Galaxy Z Flip 3 et le Galaxy S21 FE.

Cependant, il convient de souligner que les ventes sur les marchés mentionnés ci-dessus sont principalement tirées par les appareils d’entrée et de milieu de gamme, et cela pourrait être l’une des raisons pour lesquelles Samsung essaie également d’apporter des facteurs de forme de nouvelle génération, tels que les smartphones pliables, à des prix plus bas.