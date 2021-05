Amazon met à niveau les Echo Show 8 et Echo Show 5 avec de meilleures caméras

Avant les grandes annonces de Google lors de sa I/O 2021, Amazon a fait une attaque préventive et elle a annoncé des mises à niveau du Echo Show 8, du Echo Show 5, et a dévoilé un tout nouveau Echo Show 5 Kids.

Le Echo Show 8 est depuis longtemps l’un des favoris des fans, mais ce nouveau modèle apporte une caméra grand-angle de 13 mégapixels qui vous garde centré dans le cadre, même si vous vous déplacez. L’écran couleur adaptatif haute définition de 8 pouces permet de tout voir plus facilement, des membres de la famille aux recettes.

Les deux canaux stéréo inclus font du nouvel Echo Show 8 un véritable hub de divertissement. Alexa peut vous faire visiter tout ce qui est disponible sur Amazon Prime Video et Netflix, ou vous pouvez simplement lui demander de jouer vos chansons préférées sur Amazon Music, Spotify et même Apple Music.

Le meilleur ? Le Echo Show 8 conserve son prix d’origine de 130 dollars.

Cependant, le Echo Show 8 n’est pas le seul smart display à être amélioré. Le Echo Show 5 a elle aussi été mise à niveau. L’option compacte et plus économique de la Echo Show dispose désormais d’une caméra HD améliorée qui peut faire office de caméra de sécurité lorsque vous n’êtes pas chez vous.

Mais ce n’est pas tout. Les routines d’Alexa fonctionnent avec la caméra pour s’occuper de choses comme éteindre la télévision si vous l’avez laissée allumée quand vous êtes allé vous coucher. Le nouvel Echo Show 5 coûte 85 dollars.

Un modèle Kids, mais pas forcement pour la France

Enfin, la Echo Show 5 Kids regroupe toutes les fonctionnalités que vous attendez d’un appareil Echo destiné aux enfants dans un nouveau châssis très ludique. L’écran d’accueil peut être personnalisé avec un grand nombre de thèmes d’horloge adaptés aux enfants, et l’alarme peut être réglée pour réveiller les enfants au son de leurs personnages préférés.

Les enfants peuvent demander à Alexa de les aider à faire leurs devoirs et passer des appels vidéo à des contacts (approuvés par les parents). Ils peuvent également écouter des livres Audible, leur musique préférée et jouer à des jeux éducatifs et plus encore. La Echo Show 5 Kids comprend un abonnement d’un an au service Amazon Kids+ et une garantie sans souci de deux ans. En d’autres termes, si elle se casse, Amazon la remplacera.

La Echo Show 5 Kids coûtera 95 dollars. Les précommandes de ces trois appareils commencent aujourd’hui, et les expéditions devraient débuter le mois prochain. Pour le moment, aucune information pour des mises à niveau sur le marché français.