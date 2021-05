ASUS lance les ZenFone 8 et ZenFone 8 Flip à partir de 699 €

ASUS a dévoilé la dernière itération de sa gamme de smartphones ZenFone — le ZenFone 8 et le ZenFone 8 Flip. Le lancement des nouveaux flagships de ASUS a eu lieu en ligne, et nous avons maintenant les spécifications complètes et les détails des prix pour les deux smartphones sur les marchés mondiaux.

ASUS prend un virage légèrement différent avec la série ZenFone de cette année. Alors que le ZenFone 8 Flip ressemble beaucoup aux smartphones des années précédentes, avec son grand écran et son mécanisme de caméra amovible, la société a retravaillé de zéro avec le ZenFone 8 et l’a redessiné comme un appareil plus petit et facile à tenir d’une main : une sorte d’iPhone mini pour Android.

ZenFone 8 Flip : spécifications

Le ZenFone 8 Flip est le smartphone doté d’une caméra motorisée qui sert à la fois de caméra frontale et arrière sur le smartphone. Le smartphone est équipé d’un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une résolution full HD+. Il n’y a pas de trou dans l’écran ou d’encoche. Au lieu de cela, vous avez un écran plein écran sans bords non interrompu.

Sous le capot, vous avez le chipset Snapdragon 888 5G de Qualcomm associé à une mémoire vive de 16 Go et à un espace de stockage UFS 3.1 de 256 Go. Le smartphone est disponible en trois variantes : 8 Go + 128 Go, 8 Go + 256 Go, et 16 Go + 256 Go. Le ZenFone 8 Flip arrive avec Android 11 et ZenUI comme surcouche.

Tout cela dit, le module caméra reste l’aspect le plus excitant du smartphone, et se prête également au nom de « Flip ». Le ZenFone 8 Flip est équipé d’un système de triple caméra avec un capteur principal Sony IMX686 de 64 mégapixels, un objectif ultra-large Sony IMX363 de 12 mégapixels et un téléobjectif de 12 mégapixels avec zoom optique 3x. Le module caméra se retourne, comme son prédécesseur, pour vos besoins de selfies si nécessaire.

Le tout est alimenté par une grosse batterie d’une capacité de 5 000 mAh avec un support de la charge rapide de 30 W. Il sera disponible en deux coloris, à savoir Galactic Black et Glacier Silver.

Spécifications du ZenFone 8

Le ZenFone 8 est un flagship compact qui vise à s’attaquer à l’iPhone 12 mini. Il est doté d’un écran AMOLED E4 de 5,9 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution full HD+. Le panneau dispose également d’une protection Gorilla Glass Victus, d’une luminosité maximale de 1100 nits et d’une prise en charge de la gamme de couleurs DCI-P3 à 112 %. Cependant, il y a une différence majeure entre les deux. Cette variante est livrée avec une caméra frontale logée dans un trou de l’écran par opposition au mécanisme de caméra flip.

Sous le capot, on retrouve le même processeur phare Snapdragon 888 5G. Il sera associé à une mémoire vive de 16 Go et à une capacité de stockage UFS 3.1 de 256 Go. L’appareil a été lancé en trois configurations : 8 Go + 128 Go, 8 Go + 256 Go, et 16 Go + 256 Go. Il est également livré avec un indice IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau.

En termes d’optique, le ZenFone 8 est livré avec une configuration à double caméra arrière avec un capteur primaire Sony IMX686 de 64 mégapixels et une caméra ultra-large de 12 mégapixels (avec un support Super Macro de 4 cm). Il y a également une caméra frontale de 12 mégapixels.

La fiche technique est complétée par une modeste batterie de 4 000 mAh avec une charge rapide de 30 W. L’appareil fonctionne avec le ZenUI, basée sur Android 11. Enfin, le principal atout du ZenFone 8 est la présence d’une prise casque de 3,5 mm.

Prix et disponibilité

Le ASUS Zenfone 8 (ZS590KS) sera disponible à partir du 31 mai, en trois versions différentes :

Une version 8 Go de RAM/128 Go de stockage, au prix de 699 €

Une version 8 Go de RAM/256 Go de stockage, au prix de 749 €

Une version 16 Go de RAM/256 Go de stockage, au prix de 819 €

Une offre de précommande au lancement sera mise en place dès le 12 mai et jusqu’au 31 mai prochain avec une remise de 100 € chez tous les partenaires distributeurs participants. Celle-ci concerne le modèle de Zenfone 8 équipé de 8 Go RAM et 128 Go de stockage. Cette offre sera accessible aux 500 premiers clients à précommander ce modèle.

Le ASUS Zenfone 8 Flip (ZS672KS) sera disponible à partir du 7 juin en France, en une seule version équipée de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, au prix de 799 €. Ce modèle sera disponible en deux coloris Galactic Black (Noir) et Glacier Silver (Argent)