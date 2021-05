Apple poursuit ses investissements en accordant 45 millions de dollars à Corning

Apple indique que cet investissement de 45 millions de dollars permettra à Corning d’accroître sa capacité de production aux États-Unis et de financer la recherche et le développement de « nouvelles technologies innovantes qui favorisent la durabilité et la longévité des produits ». Ce n’est que le dernier d’une série d’investissements qu’Apple a fait dans Corning, affirmant que l’Advanced Manufacturing Fund a investi 450 millions de dollars dans l’entreprise au cours des quatre dernières années.

