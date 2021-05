Microsoft Edge pourrait bientôt intégrer un visualiseur de documents Office

Le navigateur Edge de Microsoft, basé sur Chromium, est mon navigateur préféré depuis son lancement, et ce pour une bonne raison. Le navigateur offre de nombreuses fonctionnalités utiles, la prise en charge des extensions Chrome, et plus encore. Et maintenant, Microsoft semble travailler sur une autre fonctionnalité très utile pour ce dernier.

Selon la dernière mise à jour du canal Edge Dev, Microsoft teste une nouvelle visionneuse de fichiers Office dans le navigateur Edge. L’option a été activée par défaut pour moi avec la dernière mise à jour Edge Dev 92.0.873.1. Cependant, si vous ne l’avez pas activée, voici où vous pouvez la trouver.

Allez dans la page des « Paramètres » de Edge, puis dans « Téléchargements ». Vous y trouverez la nouvelle option « Visualiser rapidement les fichiers Office sur le Web à l’aide d’Office Viewer ». Il vous suffit d’activer l’option, et vous pourrez pleinement en profiter.

À quoi sert cette fonctionnalité ? Eh bien, jusqu’à présent, si vous recherchiez des présentations, des documents Word ou même des feuilles de calcul en ligne et que vous cliquiez sur un lien direct vers un fichier ppt, docx ou xls, votre navigateur se contentait de le télécharger. Cependant, avec cette nouvelle fonctionnalité, le fichier Office s’ouvrira dans le navigateur Edge lui-même.

En fait, pour des choses comme les présentations, vous disposez également d’un mode diaporama dans le navigateur, ainsi que d’un volet Notes.

Une fonctionnalité très utile

Si vous aviez l’intention de télécharger le fichier, vous pouvez toujours utiliser le bouton Télécharger de la barre d’outils pour télécharger la présentation ou le document sur votre ordinateur. Si vous utilisez Bing Search, la fonctionnalité a également été intégrée de manière très efficace. En fait, pour les liens menant à des fichiers Office, vous verrez maintenant une option pratique « Affichage Web » juste à côté du lien, qui ouvrira le fichier dans la nouvelle visionneuse Office de Edge.

Cette fonctionnalité devrait s’avérer très utile pour les étudiants. Comme mentionné ci-dessus, la fonctionnalité est disponible dans Edge Dev, et non sur le canal stable. On ne sait donc pas quand (ou si) elle sera mise à la disposition du grand public.