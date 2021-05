Microsoft rêve d’apporter xCloud à la PlayStation et la Switch

Il va sans dire que la poussée du Xbox Cloud Gaming (anciennement connu sous le nom de xCloud) de Microsoft est censée apporter l’expérience de jeu alimentée par le cloud à tous les appareils, bien que, comme l’entreprise elle-même l’a appris à ses dépens, faire en sorte que cela se produise est beaucoup plus difficile qu’il n’y paraît au début.

Le mois dernier, par exemple, Microsoft a officiellement annoncé que Xbox Cloud Gaming pour Windows 10 sur PC, iPhone et iPad serait lancé en tant que bêta limitée pour les membres du Xbox Game Pass Ultimate, la société espérant ensuite annoncer une plus large disponibilité à une date ultérieure.

Xbox Cloud Gaming s’étend donc progressivement à davantage d’appareils, bien qu’il y ait un endroit où il serait beaucoup plus difficile d’apporter la plateforme : sur les consoles rivales. xCloud sur une PlayStation est quelque chose qui apporterait essentiellement l’expérience Xbox sur le propre terrain de jeu des rivaux, et bien qu’une telle chose semble impossible à première vue, cela ne signifie pas nécessairement que la société ne veut pas la faire se produire.

L’été dernier, Phil Spencer de Microsoft a déclaré au PDG d’Epic, Tim Sweeney, qu’apporter xCloud à d’autres consoles faisait toujours partie de la stratégie à long terme, bien que nous ne sachions pas si la stratégie a changé depuis.

In August of 2020 Phil Spencer said in an email to Tim Sweeney that Microsoft hasn’t given up on putting xCloud on other consoles pic.twitter.com/wgUd8SjJYL

—Benji-Sales (@BenjiSales) May 4, 2021