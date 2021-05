La balance connectée Body Cardio de Withings peut désormais évaluer votre santé cardiaque

Withings ajoute une nouvelle mesure cardiovasculaire à ses balances connectées, promettant de donner une évaluation de la santé artérielle. Le nouvel indice intitulé « âge vasculaire » compare la santé cardiovasculaire actuelle avec ce qui serait typique pour la tranche d’âge de la personne, plus une estimation de l’âge cardiaque interne.

Elle peut ensuite être classée comme optimale, normale ou non optimale pour son âge chronologique. Pour être clair, il ne s’agit pas d’un moyen direct de mesurer les problèmes spécifiques du cœur ou du système vasculaire en général, bien que Withings affirme que cela pourrait aider à identifier plus tôt les signes avant-coureurs de telles conditions.

Par exemple, les maladies cardiovasculaires sont la deuxième cause de mortalité en France, avec un bilan annuel de 150 000 morts. La rigidité artérielle peut être exacerbée par une quantité élevée de graisses saturées ou des gras trans dans l’alimentation, ainsi que par le tabagisme, et entraîner une tamponnade cardiaque lorsque le cœur essaie de pomper le sang dans le corps.

Le système de Withings s’appuie sur la vitesse d’onde de pouls (VOP), qui permet de mesurer la rigidité artérielle. La balance connectée Body Cardio de Withings suit les variations de poids qui se produisent lorsque le cœur bat, puis les combine avec les variations du courant électrique du corps lorsque le flux sanguin atteint les pieds. En comparant la différence de temps entre la section du sang par le cœur et son arrivée aux pieds, elle peut calculer la VOP.

Ce chiffre est ensuite comparé à ce qui serait normal pour des personnes de la même tranche d’âge. Withings mesure la VOP depuis 2016, et aujourd’hui, l’entreprise précise avoir plus de 80 millions de lectures organisées par âge et autres caractéristiques physiques. Grâce à cela, elle peut facilement fournir un comparatif lors d’une nouvelle mesure de la VOP.

Disponible dès aujourd’hui

La vérification elle-même prend moins de 30 secondes, indique l’entreprise, et la balance peut également suivre des éléments tels que le pourcentage de graisse corporelle, la proportion de muscles ou d’eau de l’individu, et la masse osseuse. Bien sûr, elle suit également la fréquence cardiaque et le poids général. Le fait de monter sur la balance lui permet de reconnaître automatiquement jusqu’à 8 utilisateurs différents, et il est possible de le synchroniser avec le cloud de Withings et l’application mobile de la société en Bluetooth et Wi-Fi.

Les mesures de l’âge vasculaire seront ajoutées dans une mise à jour pour les actuels appareils Body Cardio de Withings et Nokia à partir d’aujourd’hui. Les nouvelles balances connectées Body Cardio seront équipées de cette fonctionnalité dès leur sortie de l’emballage. Le prix de la balance elle-même est de 149,95 euros.