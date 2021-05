Microsoft Teams s’enrichit d’une intégration surprise de Minecraft

Microsoft a annoncé une série de mises à niveau de sa plateforme de collaboration Teams, destinées à améliorer l’expérience d’apprentissage en ligne des élèves et des enseignants.

Bien que l’entreprise apporte un certain nombre de changements importants, une fonctionnalité en particulier attirera probablement l’attention des élèves : une extension de Minecraft : Education Edition, qui s’intégrera désormais « de manière transparente » à Teams.

Selon Microsoft, l’intégration permettra aux enseignants d’intégrer des quiz, des évaluations et des sujets Flipgrid dans les sessions de jeu Minecraft, bien que l’on ne sache pas précisément à quoi cela pourrait ressembler.

Dans le cadre de la mise à jour, Microsoft introduira également une nouvelle formule d’abonnement, appelée Minecraft for Camps and Clubs, conçue pour les enseignants qui travaillent en dehors des quatre murs de la classe.

« À partir de cet été, les colonies de vacances, les clubs et associations peuvent acheter des licences pour Minecraft : Education Edition pour soutenir la pensée critique, la collaboration et l’apprentissage par le jeu pour tous les âges », a déclaré Microsoft.

Le succès Minecraft

En outre, lors de la publication des résultats de Microsoft au 3e trimestre, le géant basé à Redmond a précisé les succès qu’ils ont eus avec Minecraft. Minecraft, créé par Markus Persson (Notch), a été acquis par Microsoft en 2014 pour environ 2,5 milliards de dollars. Cette semaine, Microsoft a révélé quelques faits sur la façon dont la franchise se porte et où ils sont avec ce qui est largement considéré comme le jeu vidéo le plus vendu de tous les temps.

Minecraft est l’un des jeux les plus durables jamais réalisés, apparaissant sur de multiples plateformes au cours de la dernière décennie. Minecraft (Java Edition) a été lancé en mai 2009, disponible pour Windows, macOS et Linux. Depuis lors, Minecraft a été lancé sur Android, iOS, Kindle, Gear VR, Oculus Rift, Fire TV, Xbox One, Windows Mixed Reality, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox Series X, et PlayStation 5 (avec rétrocompatibilité PS4).

Les versions antérieures du jeu étaient disponibles sur Xbox 360, PlayStation 3, PS Vita, Wii U et Nintendo 3DS. Microsoft a laissé entendre cette semaine que Minecraft est désormais disponible sur un total de 22 plateformes. En fait, Minecraft est disponible sur plus d’appareils que vous ne pouvez en imaginer.