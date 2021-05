Google pourrait lancer un Nest Hub avec Fuchsia 1.0 comme OS

Le système d’exploitation Android de Google équipe la plupart des smartphones dans le monde. Chrome OS de Google gagne du terrain dans le domaine des ordinateurs portables, notamment sur le marché de l’éducation. Mais Google développe également depuis quelques années un autre système d’exploitation appelé Fuchsia.

La finalité de ce système d’exploitation n’a pas encore été clairement définie (remplacera-t-il un jour Android ?), ni la date à laquelle vous pourrez acheter des gadgets équipés de ce système.

Nous ne connaissons toujours pas les réponses à ces deux questions. Mais une nouvelle liste de produits sur le site Web du Bluetooth SIG (Special Interest Group) nous rapproche un peu plus des réponses, comme le souligne 9to5Google.

L’annonce concerne un appareil Google appelé « Google Home Hub », mais étant donné la récente stratégie de marque de Google, il est plus probable que l’appareil soit appelé Google Nest Hub lorsqu’il sera mis en vente. C’est le nom que la société utilise pour ses derniers écrans connectés dotés de Google Assistant.

Ou peut-être que Google teste simplement une version remise à neuf de son matériel de la précédente génération qui s’appelait Google Home Hub, mais cette fois avec un nouveau logiciel — le site Web de Bluetooth SIG décrit l’appareil comme exécutant le logiciel « Fuchsia 1.0 ».

De réelles interrogations

Jusqu’à présent, les appareils Google Home Hub et Nest Hub ont été livrés avec une version du logiciel qui alimente les Chromecast de Google, de sorte que la nouvelle liste de produits Nest Hub pourrait être un signe que les futurs modèles exécuteront Fuchsia comme système d’exploitation à la place. Ou peut-être est-ce simplement un signe que Google teste son logiciel sur du matériel dont elle dispose déjà, mais pas nécessairement une indication que cette combinaison de matériel et de logiciel sera bientôt disponible dans le commerce.

On ne sait pas non plus si le passage à Fuchsia apportera des changements majeurs pour l’utilisateur d’un Nest Hub de nouvelle génération ou s’il s’agit strictement d’un changement en coulisses qui donnera à Google davantage de contrôle sur le logiciel fonctionnant sur ses appareils en permettant à la société de s’éloigner de l’utilisation d’un noyau Linux et d’utiliser le noyau Zircon de Fuchsia.