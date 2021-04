Samsung, Apple, Xiaomi, OPPO et Vivo sont les principaux fabricants mondiaux de smartphones

Alors que les ventes mondiales de smartphones ont considérablement diminué au début de l’année 2020 en raison de la pandémie causée par la COVID-19, le marché des smartphones a lentement repris son rythme au cours de l’année dernière. Aujourd’hui, selon un rapport d’IDC (International Data Corporation), les ventes mondiales de smartphones ont augmenté de plus de 25 % au cours du premier trimestre de 2021. Le nombre total de smartphones expédiés par tous les fournisseurs au cours du trimestre s’élève à environ 346 millions d’unités.

« La reprise se déroule plus rapidement que nous l’avions prévu, ce qui démontre clairement un appétit sain pour les smartphones à l’échelle mondiale. Mais au milieu de cette croissance phénoménale, nous devons nous rappeler que nous comparons à l’un des pires trimestres de l’histoire des smartphones, le 1er trimestre 20, le début de la pandémie, lorsque la majeure partie de la chaîne d’approvisionnement était à l’arrêt et que la Chine était en plein confinement », a déclaré Nabila Popal, le directeur de recherche du Worldwide Mobile Device Trackers d’IDC.

Selon le rapport d’IDC, la croissance accélérée des ventes de smartphones est le résultat d’une forte croissance sur des marchés tels que la Chine et la région Asie/Pacifique (à l’exclusion de la Chine et du Japon). Deux des plus grands marchés pour les smartphones ont respectivement connu une croissance de 30 % et 28 %, représentant la moitié de toutes les ventes mondiales, soit environ 173 millions d’unités.

En outre, le marché s’est remis des problèmes de demande, d’offre et de fabrication causés par la pandémie en cours, ce qui a quelque peu secoué la scène concurrentielle. Pour commencer, Huawei a finalement quitté le Top 5 des fabricants dans le tableau des ventes mondiales de smartphones en raison de ses controverses avec le gouvernement américain.

Cela a ouvert la voie à d’autres fabricants de smartphones, principalement les marques chinoises telles que Xiaomi, OPPO et Vivo, pour grimper dans le classement. Ces entreprises ont respectivement enregistré une croissance de 14,1 %, 10,8 % et 10,1 %, ce qui leur a permis d’occuper la 3e, 4e et 5e place dans le classement mondial des ventes de smartphones.

Apple et Samsung sur le marché haut de gamme

Selon le rapport, le marché d’entrée et de milieu de gamme a également été dominé par les trois marques de smartphones susmentionnées, les parts de marché du haut de gamme ayant été acquises par des géants de la technologie tels qu’Apple et Samsung. En fait, Apple a récemment indiqué qu’elle avait réalisé un impressionnant chiffre d’affaires de 89,6 milliards de dollars au cours de son deuxième trimestre 2021.

Pendant ce temps, Samsung est de retour à la première place, car il a expédié plus de 75,3 millions d’appareils au cours dudit trimestre, gagnant ainsi une part de marché de 21,8 %. Si la croissance de Samsung a été stimulée par la série Galaxy S21, la série d’iPhone 12 a fait de même pour le géant de Cupertino avec environ 55,1 millions d’unités expédiées. Cela a permis à Apple de gagner 16 % de parts de marché.

Ryan Reith, vice-président du Worldwide Mobile Device Trackers d’IDC, affirme que de nombreux fabricants de smartphones cherchent à s’emparer de la part de marché laissée par LG. L’entreprise s’étant récemment retirée du secteur des smartphones, Reith estime que « l’on peut supposer que 6 à 10 marques lorgnent sur cette opportunité ».