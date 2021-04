Spotify lance son mini lecteur intégré dans Facebook

Facebook fait en sorte qu’il soit plus facile de ne jamais quitter son application. Comme prévu, le partenariat de la société avec Spotify se concrétise aujourd’hui sous la forme d’un mini lecteur pour le fil d’actualité qui permettra aux utilisateurs d’écouter de la musique et des podcasts de Spotify depuis Facebook.

Le contenu audio peut être partagé de Spotify vers Facebook, et une fois sur Facebook, les auditeurs peuvent appuyer sur le bouton « Play » et l’écouter même en faisant défiler les pages. Cette application sera disponible à la fois sur iOS et Android et dans 27 marchés, malheureusement pas en France, dans un premier temps.

D’autres suivront dans les mois à venir. Les utilisateurs verront également le mini lecteur sur les vidéos partagées qui ont de la musique en arrière-plan. Un bouton de lecture apparaîtra à la fin de la vidéo et permettra aux utilisateurs d’écouter la chanson.

Les auditeurs de Facebook entendront le morceau partagé, et une fois qu’il sera terminé, Spotify continuera à lire la musique en mode aléatoire, comme il le fait habituellement. Les utilisateurs gratuits entendront également des publicités. Les publicités proviendront directement de Spotify, mais Facebook recevra des « données limitées » sur les utilisateurs qui essaient l’intégration, notamment le type d’abonnement et les mesures permettant d’évaluer les performances du mini lecteur.

Il n’utilisera pas ces informations pour cibler les publicités, précise Spotify, et les auditeurs devront consentir à ce partage de données lorsqu’ils lanceront le lecteur pour la première fois.

L’intérêt du secteur audio

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre d’une initiative plus large de Facebook en matière d’audio. La semaine dernière, la société a annoncé de nombreuses nouvelles fonctionnalités, dont son concurrent Clubhouse, les Live Audio Rooms, ainsi que des clips sonores courts et partageables appelés Soundbites.

Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a également souligné son intérêt pour les podcasts, et ce partenariat est un moyen pour les gens d’écouter des émissions sans sacrifier leur temps sur Facebook.