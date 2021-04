Le nouveau look du menu Démarrer flottant de Windows 10 dévoilé

La grande refonte de l’interface de Windows 10 qui est prévue pour plus tard cette année (dans la mise à jour 21H2) a été repérée à nouveau, cette fois sous la forme de menus flottants.

Précédemment, il a été dit que Microsoft prévoyait d’introduire un menu Démarrer flottant dans Windows 10 avec la refonte de l’interface utilisateur connue sous le nom de code « Sun Valley », et par flottant, on s’attend à ce qu’il ait un petit espace visible entre le menu et la barre des tâches (et le bouton Démarrer) en dessous. En gros, le menu aura l’air de flotter juste au-dessus de la barre.

Et selon une nouvelle découverte publiée sur Twitter et repérée par Windows Latest, Microsoft apporte déjà ce concept de menu flottant à la barre des tâches dans les dernières builds de test de Windows 10.

Il n’est pas présent avec le menu Démarrer, mais plutôt avec le panneau de menu qui s’affiche lorsque vous faites un clic droit sur la barre des tâches. Notez que cette partie de l’interface n’est pas encore disponible pour les testeurs, mais elle est cachée derrière un flag dans la version preview. Cela signifie que, théoriquement, il devrait bientôt arriver dans les mains des testeurs — mais il n’y a aucune garantie à cet égard.

Dans sa forme actuelle, le menu flottant — lorsqu’il est forcé d’apparaître — n’est pas complètement implémenté, et il y a toujours une bordure visible autour du panneau (il n’est donc pas encore flottant en tant que tel).

👀A part of Sun Valley in ShellExperienceHost? Toggled JumpListRestyledAcrylic visibility to be visible and collapsed JumpListAcrylic and SystemItemsAcrylic border. pic.twitter.com/rFkzShSx8Q — Dan (@TheXamlGuy) April 22, 2021

Des idées flottantes

Comme le note Windows Latest, ces menus flottants devraient être largement utilisés dans la nouvelle interface utilisateur, pas seulement avec la barre des tâches et le menu Démarrer, mais la spéculation veut aussi que le Centre d’actions et certains autres éléments de l’interface — comme l’horloge, ou le menu du volume — fonctionneront de la même manière. Bien entendu, il convient d’être prudent, car même si telle est l’intention de Microsoft à l’heure actuelle, les choses pourraient changer à l’avenir.

Cela pourrait être l’un des thèmes déterminants du nouveau Windows 10, lors de la grande mise à jour de la seconde moitié de l’année 2021, avec les coins arrondis pour les panneaux et les menus de l’interface dont nous entendons tant parler depuis un certain temps maintenant. Nous attendons également de nouvelles icônes et animations pour le bureau.