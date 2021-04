Le Magic Keyboard 2021 d’Apple intègre le Touch ID

Ces nouveaux accessoires seront initialement disponibles avec le nouvel iMac à partir du vendredi 30 avril 2021. Il est tout à fait possible qu’ils soient disponibles seuls dans un avenir proche, mais pour l’instant, leurs dates de sortie et leurs prix sont intégrés à l’iMac qui sortira le 30 avril 2021.

Outre les nouvelles couleurs, et la touche Touch ID, on retrouve de nouvelles touches pour les emojis, Spotlight, Ne pas déranger, et le verrouillage de votre Mac .

Bien que nous ayons eu droit à quelques nouvelles variantes de couleurs avec l’iMac Pro et le Mac Pro, le Magic Keyboard est resté pratiquement inchangé pendant des années avec un design cunéiforme, un port Lightning et des touches à ciseaux.

Ce nouveau Magic Keyboard sera disponible dans toutes les couleurs dans lesquelles le nouvel iMac a été révélé cette semaine, aux côtés d’un ensemble de nouveaux modèles de Magic Mouse et de Magic Trackpad, chacun avec le même ensemble de couleurs nouvellement disponibles. Chaque accessoire sera disponible dans les 7 mêmes couleurs que le nouvel iMac : vert, jaune, orange, rose, mauve, bleu et argent.