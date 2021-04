Le Galaxy Z Fold 3 pourrait ne pas inclure un emplacement pour le S Pen

La gamme Galaxy Z Fold de Samsung offre une meilleure productivité et un meilleur fonctionnement multitâche, grâce à un écran plus grand et à la possibilité d’utiliser trois applications côte à côte. La plupart des consommateurs affirment qu’ils ne pourront jamais revenir à un smartphone traditionnel une fois qu’ils auront utilisé un Galaxy Z Fold. Pour maximiser la productivité, certains utilisateurs ont demandé que le S Pen soit ajouté aux futurs smartphones pliables de Samsung.

La série Galaxy Z Fold utilise une protection d’écran plus fine que d’habitude, donc l’utilisation d’un S Pen peut l’endommager à long terme. Il y a six mois, il a été rapporté pour la première fois que Samsung avait finalement décidé d’offrir la fonctionnalité S Pen sur la série Galaxy Z Fold. L’entreprise aurait trouvé une solution en rendant la protection UTG (Ultra Thin Glass) de l’écran pliable plus épaisse que son état actuel et en y intégrant un numériseur pour le S Pen.

Si les médias sud-coréens ont confirmé il y a deux mois que le Galaxy Z Fold 3 sera effectivement compatible avec le S Pen, malheureusement il ne disposerait pas d’un emplacement dédié à cet effet. Un nouveau rapport en provenance de Corée et relayé par PhoneArena suggère que si vous voulez un stylet pour le smartphone pliable, vous devrez le transporter séparément.

La raison de Samsung pour cette décision serait double. D’une part, il se peut qu’il n’y ait pas assez d’espace physique dans le Galaxy Z Fold 3 pour un emplacement du S Pen. Des rumeurs antérieures suggèrent que la troisième itération du smartphone pliable sera plus mince que ses prédécesseurs. Pour que Samsung puisse maximiser l’espace pour des composants plus essentiels, il devra renoncer à l’emplacement.

Le rapport suggère également qu’une fente pour loger le S Pen présente un potentiel point faible en matière de durabilité. Bien que ce ne soit pas un problème sur les derniers appareils Galaxy Note de Samsung, qui présentent également des fentes et des indices de protection, les smartphones pliables sont fragiles par nature. Nous ne nous attendons pas à ce que le Galaxy Z Fold 3 soit vraiment résistant à l’eau et à la poussière. Mais, Samsung a probablement l’intention d’améliorer la durabilité de ses smartphones pliables.

Un vrai manque ?

Il y a aussi des considérations de conception. Le Galaxy Z Fold 3 pourrait avoir besoin d’un stylet spécifique au smartphone pliable, à moins que Samsung ne parvienne à intégrer sa technologie originale dans un écran flexible et plus fragile. Si c’est le cas, les utilisateurs pourraient être en mesure d’échanger leur stylet Galaxy S21 Ultra entre les deux smartphones.

Bien sûr, les motivations de Samsung peuvent être d’ordre financier. La société pourrait offrir aux consommateurs le S Pen en tant qu’article de rechange. Un stylet séparé permettrait également à la firme de vendre des produits supplémentaires en plus de celui-ci, notamment un étui.

Samsung pourrait lancer le Galaxy Z Fold 3 en juillet — un mois seulement avant les débuts de la traditionnelle gamme Galaxy Note. Comme aucune série Galaxy Note 21 n’est attendue cette année, il semble plus probable que le Galaxy Z Fold 3 prenne sa place. Mais si c’est le cas, l’absence d’un emplacement pour le S Pen serait-elle un manque cruel ?