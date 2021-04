TCL présente son concept Fold ‘n Roll pour les futurs smartphone

Pourtant, TCL pourrait être en bonne position pour combler une lacune du marché des appareils mobiles : les appareils abordables . Les smartphones flexibles et enroulables sont pour la plupart réservés au marché haut de gamme à l’heure actuelle, et TCL pourrait être bien placé pour offrir une option moins onéreuse.

TCL précise qu’elle « explore encore les spécifications techniques » de ce type d’appareil, ce qui n’inspire pas beaucoup de confiance quant à l’arrivée prochaine du Fold ‘n Roll sur le marché. Mais, TCL précise qu’elle prévoit de lancer une sorte de smartphone pliable avant la fin de l’année 2021. L’entreprise n’a pas manqué de proposer des concepts d’écrans pliables ; plus récemment, elle en a présenté plusieurs au CES virtuel de cette année. Mais, il y a un monde entre la création de concepts et leur transformation en produits de masse.

TCL présente une fois de plus un concept de smartphone pliable. Et, ce nouveau concept s’apparente à un Frankenstein de certains concepts flexibles présentés par la société dans le passé. Appelé Fold ‘n Roll, il combine la technologie « DragonHinge » de la société avec un écran extensible . Le résultat est un smartphone de 6,87 pouces qui peut se transformer en une phablette de 8,85 pouces ou en une tablette de 10 pouces. En dehors de cela, la société n’offre pas d’autres informations détaillées.