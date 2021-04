by

Google Earth permet de remonter dans le temps et c’est bluffant mais effrayant

Google Earth est sans aucun doute la meilleure application Android pour explorer notre planète. Elle vous permet de survoler virtuellement des villes, de jeter un coup d’œil à des merveilles naturelles comme le mont Everest, et même de profiter de visites guidées avec Explorateur. Google vient d’annoncer la plus grande mise à jour de Google Earth depuis des années, permettant aux utilisateurs de voir comment notre planète a changé au cours des dernières décennies.

Rebecca Moore, directrice de Google Earth, Earth Engine & Outreach, a écrit dans un billet de blog : « Avec Timelapse dans Google Earth, nous avons une image plus claire de l’évolution de notre planète à portée de main — une image qui montre non seulement les problèmes, mais aussi les solutions, ainsi que des phénomènes naturels d’une beauté hypnotique qui se déroulent sur des décennies ».

La nouvelle fonctionnalité Timelapse de Google Earth vous permet de « regarder le temps se dérouler et d’assister à près de quatre décennies de changements planétaires ». Google affirme avoir compilé 24 millions de photos satellites prises au cours des 37 dernières années pour créer cette expérience 4D interactive. Le géant de la recherche prévoit de mettre à jour Google Earth chaque année avec de nouvelles images de Timelapse tout au long de la prochaine décennie afin « d’alimenter les débats, d’encourager la découverte et de changer les perspectives sur certains de nos problèmes mondiaux les plus urgents ».

Comme on peut s’y attendre, certains de ces changements sont considérables. Les villages se transforment en villes, tandis que les centres industriels se développent. Dans le même temps, les forêts et les forêts tropicales diminuent dans certaines régions, tandis que le changement climatique a eu un impact significatif sur de nombreuses zones de l’Arctique et de l’Antarctique, ainsi que dans les régions les plus peuplées du globe.

La plus grande vidéo de la planète

Et, il n’a pas été facile de condenser près de quatre décennies de données satellitaires provenant de sources et d’équipements différents. Google affirme avoir utilisé sa plateforme d’analyse géospatiale Earth Engine pour combiner 20 pétaoctets d’images au total en une seule mosaïque vidéo de 4,4 térapixels. Cette opération a nécessité plus de deux millions d’heures de traitement sur des milliers de machines Google Cloud.

Le résultat est ce que Google estime être « la plus grande vidéo de la planète, de notre planète ». Les principales sources de données étaient le programme Landsat de la NASA et de l’United States Geological Survey et le programme Copernicus de l’Union européenne utilisant les satellites Sentinel.

Comment utiliser Timelapse dans Google Earth

Pour commencer à utiliser Timelapse dans Google Earth, rendez-vous sur le site dédié à l’expérience Timelapse. Vous pouvez taper le nom de l’endroit où vous souhaitez voir le temps s’envoler dans la barre de recherche.

Par ailleurs, Google a mis en évidence certains des changements les plus spectaculaires survenus au cours de cette période. En cliquant sur l’icône de la roue du navire, vous ouvrez Explorateur, qui propose des visites guidées interactives de certains des meilleurs sites. Il y a également plus de 800 vidéos Timelapse — en 2D et 3D — disponibles, dont beaucoup sont déjà sur YouTube.

Parallèlement, cinq visites guidées ont été créées par Google en partenariat avec le CREATE Lab de l’université Carnegie Mellon. Elles sont axées sur cinq des thèmes les plus importants qui affectent la Terre aujourd’hui, ou qui en résultent : le changement de forêt, la croissance urbaine, le réchauffement des températures, les sources d’énergie et la beauté fragile.