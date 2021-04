by

Google Stack est une alternative à CamScanner pour numériser et organiser vos documents

Pour aider les utilisateurs d’Android à numériser et à organiser facilement des documents sur leurs smartphones, Google a développé une nouvelle application. Baptisée Google Stack, il s’agit d’une application de numérisation de documents comme CamScanner.

L’application provient de l’incubateur interne de Google, Area 120, qui développe de nombreuses nouvelles applications et jeux expérimentaux. La société a annoncé Google Stack depuis un article de blog.

En ce qui concerne l’application, Stack permet essentiellement aux utilisateurs de numériser des documents physiques, de les organiser et de les stocker en toute sécurité sur leurs appareils Android. De plus, l’application utilise les algorithmes DocAI de Google pour analyser les documents, en extraire des mots clés et les rendre consultables.

Stack présente trois caractéristiques principales : l’organisation automatique, les documents interrogeables et le stockage sécurisé. En ce qui concerne l’organisation automatique, lorsqu’un utilisateur numérise un document avec l’application, celle-ci analyse les mots clés, nomme le document et le place dans une catégorie appropriée (factures, reçus, etc.). De cette façon, les utilisateurs peuvent facilement trouver leurs documents dans l’application.

En outre, les utilisateurs peuvent également utiliser la fonction de recherche avancée de Stack pour trouver rapidement un document spécifique. L’application analyse tous les mots clés des documents, tels que le montant de la facture, la date d’échéance et les numéros de compte, de sorte que les utilisateurs peuvent effectuer des recherches dans le texte intégral des documents plutôt que dans leur seul titre.

Pas encore disponible en France

En ce qui concerne les fonctions de sécurité, Stack utilise la technologie avancée de sécurité et de connexion de Google pour protéger les documents. Les utilisateurs peuvent également choisir d’activer l’authentification biométrique chaque fois qu’ils ouvrent l’application. En outre, l’application enregistre automatiquement une copie des documents des utilisateurs sur leur compte Google Drive.

Ce sont là quelques-unes des principales caractéristiques de l’application. Elle n’est actuellement disponible que sur le Google Play Store américain. Toutefois, si l’application gagne en popularité, Google Stack pourrait devenir disponible dans le monde entier dans les semaines à venir. Si vous ne vivez pas aux États-Unis, et que vous souhaitez tester cette application, téléchargez l’APK depuis le lien ci-joint.