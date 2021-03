Voici à quoi aurait pu ressembler l’iPad original

L’iPad original d’Apple a sans aucun doute constitué une avancée majeure pour le marché des tablettes de l’époque — mais le modèle de première génération a failli présenter une caractéristique très différente.

Selon des images de prototypes obtenues par le collectionneur Giulio Zompetti, l’iPad original comportait, à un moment donné, deux ports de connexion à 30 broches, l’un en bas et l’autre sur le côté gauche de l’appareil.

Le produit final a fini par délaisser le port supplémentaire, mais ces images suggèrent néanmoins qu’Apple avait prévu d’introduire un système de dock double avec son premier modèle d’iPad. Bien sûr, les iPad n’ont pas utilisé de ports de connecteur à 30 broches depuis l’introduction de la technologie Lightning d’Apple en 2012, mais il est intéressant d’apprendre que l’appareil original aurait pu prendre en charge la charge simultanée.

Un port supplémentaire signifie également que les accessoires de l’iPad — comme les étuis et les claviers — ont peut-être fini par avoir un aspect différent de ceux que l’on trouve sur le marché actuel, étant donné la fonctionnalité supplémentaire permise par une station de charge supplémentaire.

La décision de supprimer le second connecteur aurait été prise par Steve Jobs peu avant le lancement de l’iPad en 2010.

Le MagSafe…

Il se trouve que cette révélation arrive au moment où les rumeurs commencent à tourbillonner concernant la poursuite par Apple de la prochaine génération de technologie de charge.

Nous avons récemment entendu que le géant de Cupertino est en train de développer un port de connectivité basé sur son actuel chargeur MagSafe, après qu’un dépôt soumis à la United States Patent and Trademark Office a révélé un chargeur MagSafe à trois broches, analogue à ceux utilisés pour charger les anciens MacBook, se connectant à ce qui semble être un iPhone. Le brevet décrit plusieurs modèles de broches — l’un arrondi, l’autre avec une surface plate — qui indiquent qu’Apple envisage un avenir sans câbles Lightning.

Apple pourrait se tourner vers les ports de charge à aimant pour plusieurs raisons. Outre les vitesses de charge améliorées de la technologie MagSafe, un port de connectivité MagSafe permettrait également un détachement facile si le chargeur est tiré ou trébuche.

Bientôt le sans port ?

De plus, l’introduction d’un port MagSafe marquerait un pas de plus vers un avenir sans port pour les iPhone et iPad d’Apple, ce qui est depuis longtemps une ambition de la société.

Ainsi, les futurs iPad pourraient ne pas avoir de ports du tout — on est loin de l’iPad original avec deux ports géants…