Des portes dérobées placées directement dans le code source de PHP

L’attaque sur les sources PHP est probablement due à une vulnérabilité dans l’installation de Git elle-même et non à des comptes utilisateurs détournés. En conséquence, l’équipe PHP a décidé d’abandonner son propre système de gestion de code et d’héberger à l’avenir l’ensemble du projet directement sur GitHub.

À la dernière minute, il a été possible d’empêcher qu’une porte dérobée soit introduite clandestinement sur de nombreux serveurs Web et PC de développeurs avec le langage de programmation PHP. Les hackers avaient réussi à infiltrer un code malveillant dans les sources officielles.