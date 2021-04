Samsung, Apple et Huawei sont les marques de smartphones les plus copiées

En dehors de cela, le rapport montre également les smartphones avec le plus grand nombre d’appareils copiés. Le smartphone numéro un sur lequel plus de 66 000 faux appareils ont été basés est le Huawei P10 . Il est suivi par l’iPhone X d’Apple en deuxième position, avec près de 16 500 faux appareils sous son nom.

Le géant coréen avait déjà pris la première place à cet égard en 2019 également. Selon le rapport, le nombre de faux smartphones sous une marque donnée est directement proportionnel à la popularité de cette marque sur le marché. Par conséquent, les six entreprises ayant le plus grand nombre de faux smartphones sous leur nom sont Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, OPPO et Honor .

Le rapport provient de la publication chinoise CNBeta et révèle que Samsung est la marque la plus populaire parmi les fabricants de faux smartphones. Le rapport a utilisé les données de la plateforme de benchmarking AnTuTu. Il indique que la plateforme a identifié 5 72 303 faux smartphones de mars 2020 à février 2021. Cela représente environ 4,24 % du total des smartphones inspectés sur la plateforme.

Ainsi, selon un récent rapport, les entreprises qui ont le plus grand nombre de faux smartphones sous leur marque sont Samsung, Apple et Huawei .