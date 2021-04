Microsoft prévoit un autre changement important pour les pilotes de Windows 10

Microsoft se prépare à un autre grand changement dans Windows 10, et cette fois, il vise spécifiquement les pilotes tiers installés sur le système d’exploitation. Plus précisément, les pilotes tiers sont déplacés vers un nouvel emplacement en dehors du dossier system32 , avec la plus récente build destinée aux membres du programme Windows Insider.

Découvert par Albacore, le changement est d’ores et déjà disponibles dans la build 21343 de Windows 10, il y a donc une chance qu’il fasse partie de la mise à jour 21H2 qui est attendue à l’automne de cette année.

La prochaine mise à jour de fonctionnalités pour Windows 10 est la 21H1, et elle est prévue pour avril ou mai.

Mais, où se trouvent maintenant les pilotes tiers ? Selon Albacore, les pilotes tiers sont déplacés de leur emplacement actuel dans system32 dans le dossier principal de Windows vers l’emplacement suivant : C:\Windows\OEMDRIVERS .

Bien qu’aucun détail n’ait été partagé sur ce changement parce que Microsoft est resté jusqu’à présent très discrète sur le sujet, il est probable qu’il soit lié à la sécurité globale et à la stabilité du système d’exploitation.

Looks like Microsoft wants to isolate 3rd party drivers on Desktop similarly to how they isolate them on 10X. No dedicated partition, but a folder will do. pic.twitter.com/4DatghWNas

— Albacore (@thebookisclosed) March 25, 2021