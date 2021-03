La seconde Developer Preview de Android 12 fait un focus sur la confidentialité

Google a publié la deuxième Developer Preview d’Android 12, apportant un certain nombre de modifications et de corrections, ainsi que quelques nouvelles fonctionnalités qui n’étaient pas disponibles dans la première Developer Preview.

Il est important de noter que les Developer Preview ne mettent généralement pas en avant de nombreuses nouvelles fonctionnalités destinées aux consommateurs. Les nouvelles fonctionnalités et les ajustements visuels sont généralement réservés aux versions bêta publiques, qui commenceront à être déployées en mai, selon Google. D’ici là, les Developer Preview donnent aux utilisateurs un avant-goût des modifications sous le capot auxquelles ils doivent s’attendre.

L’une des nouveautés notables est que Google ajoute de meilleurs contrôles de confidentialité pour les notifications qui s’affichent sur l’écran de verrouillage. Vous pourrez désormais configurer les notifications pour qu’elles nécessitent une authentification pour certaines actions — par exemple, vous pouvez configurer les messages pour qu’ils nécessitent une authentification afin d’être supprimés. On ne sait pas encore si les utilisateurs pourront configurer ces contrôles, ou si cela sera du ressort des développeurs.

Une autre nouveauté majeure est l’ajout d’une nouvelle façon de garder certaines apps éveillées, en cours d’exécution et connectées lorsqu’elles gèrent un appareil connecté comme un bracelet connecté.

Des nouveautés pour les développeurs

D’autres fonctionnalités sont un peu plus petites — et principalement axées sur les développeurs. Par exemple, il y a une nouvelle API pour les développeurs afin de créer des applications avec des coins arrondis, ce qui sera pratique étant donné la multitude de smartphones avec des écrans arrondis ces jours-ci. De plus, Google améliore les contrôles en mode image dans l’image, ce qui permet aux utilisateurs de cacher les fenêtres PiP un peu en dehors de l’écran lorsqu’ils ont besoin de voir une application, et de toucher une fenêtre d’un seul coup pour afficher les contrôles, ou de toucher deux fois pour modifier la taille de la fenêtre.

Le lanceur Pixel

Le lanceur Pixel dans Android 12 a également reçu quelques modifications, mais d’autres seront probablement ajoutées plus tard. Comme l’a noté le rédacteur en chef de XDA Developers, Mishaal Rahman, le lanceur Pixel a obtenu un nouvel outil de sélection des widgets, et le thème sombre a reçu quelques modifications visuelles pour être un peu plus léger qu’il ne l’était dans Android 11.

Google just dropped Android 12 Developer Preview 2 on us. I’ve already got it booted and rooted on my Pixel 3 XL. https://t.co/GrKuZC86Xx pic.twitter.com/GMKoHA2vHa — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) March 17, 2021

La prochaine Developer Preview d’Android 12 devrait être publiée en avril, et sera probablement la dernière Developer Preview avant que Google ne commence à publier des versions bêta.

La version finale d’Android 12 devrait commencer à être diffusée aux utilisateurs en août ou septembre.