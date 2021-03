La OnePlus Watch pourrait se vanter de la charge rapide Warp Charge

La OnePlus Watch a été teasée depuis des mois maintenant, et OnePlus a confirmé qu’elle serait révélée aux côtés de la série OnePlus 9 le 23 mars. Les dépôts réglementaires nous ont également donné des indices de ce à quoi nous pouvons nous attendre, mais il semble que nous ayons un aperçu majeur des spécifications et plus encore avant le lancement de la semaine prochaine.

Ishan Agarwal et Pricebaba ont rapporté une variété de spécifications de la future OnePlus Watch, et peut-être l’une des caractéristiques les plus remarquables est la technologie Warp Charge. Plus précisément, le duo a affirmé qu’elle peut fournir une journée d’autonomie avec seulement 20 minutes de charge. Impressionnant si c’est réellement le cas, et la concurrence peut d’ores et déjà trembler !

En ce qui concerne la conception, vous pouvez vous attendre à une taille de cadran circulaire de 46 mm, à un indice IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau. On peut donc supposer qu’il proposera la natation dans le cadre de ses modes de remise en forme. Elle serait disponible en deux variantes de couleurs : noir et argent.

La OnePlus Watch est assez performante dans le domaine de la santé et de la forme physique, offrant prétendument une détection automatique des séances d’entraînement, un mode natation, un suivi du sommeil, de la fréquence cardiaque et du stress, et un capteur SpO2.

Vous bénéficiez également d’un espace de stockage de 4 Go, de la possibilité de passer/recevoir des appels, d’un accès aux notifications, de commandes musicales pour votre smartphone et d’une fonctionnalité de télécommande pour les téléviseurs OnePlus. Pour l’instant, rien n’a été dit sur le processeur. Elle pourrait être disponible en version standard et LTE.

Pas de Wear OS ?

L’un des principaux mystères est de savoir si la OnePlus Watch fonctionnera sous Wear OS, et cela reste à voir. Cependant, Agarwal a plus tard tweeté qu’elle « ne semble pas comporter Wear OS de Google ».

Would be worth noting that OnePlus Watch doesn’t seem to feature Google’s wearOS. But is packed in terms of at least Workout Features. There are also Swimming workouts supporting musltiple postures. Can control Music too. Will come in Black & Silver. https://t.co/m4Cr3ckTWR —Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) March 17, 2021

Pour ce que cela vaut, le PDG de OnePlus, Pete Lau, a précédemment déclaré que la société travaillait avec Google « pour essayer d’améliorer la connectivité entre l’écosystème Wear OS, Android TV et les smartphones Android ». Il semble donc que Wear OS soit utilisé sur la OnePlus Watch, ou sur un autre wearable tout court.