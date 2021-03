La Nintendo Switch Pro pourrait sortir avant mars 2022

Depuis son lancement en 2017, la Nintendo Switch a pris d’assaut le monde du jeu vidéo. Sa capacité hybride pour les fonctionnalités portables et dockées attire les joueurs de tous types. Maintenant, les rumeurs commencent à tourbillonner au sujet d’un nouveau modèle lancé plus tard cette année.

Récemment, nous avons appris que Nintendo travaillerait sur une nouvelle itération de sa populaire console Switch avec un écran OLED de 7 pouces, une capacité de sortie 4K et une date de sortie provisoire en 2021.

Ce rapport est venu de Bloomberg, et bien que la source reste sur ses positions concernant les mises à niveau matérielles de la nouvelle Switch, elle a ajusté sa fenêtre de sortie proposée, avec un nouveau rapport suggérant que la Nintendo Switch 2 ou Switch Pro arrivera maintenant avant la fin du mois de mars 2022.

Selon le rapport, il est probable que « Nintendo, basé à Kyoto, prévoit que les ventes de sa célèbre console de jeu Switch soient stables ou légèrement plus élevées au cours de l’année fiscale se terminant en mars 2022 », et que l’introduction d’une nouvelle console Switch « Pro » l’aidera à atteindre cet objectif.

Cela dit, certains analystes pensent qu’il y aura un ralentissement majeur des ventes de consoles de jeux l’année prochaine, alors que la vie commence à revenir à un semblant de normalité après la pandémie de la COVID-19. Matthew Kanterman, de Bloomberg Intelligence, affirme « qu’avec ou sans une meilleure Switch, les ventes de consoles de Nintendo diminueront probablement au cours de l’année à partir d’avril ».

Focus sur les jeux ?

Alors qu’un nouveau dispositif Switch devrait se traduire par des chiffres de vente plus importants, le rapport mentionne certains des autres plans de la société. On suppose que Nintendo va également battre des records de vente en sortant un large éventail d’expériences de jeu au cours de cette année fiscale. Comme la plupart de ces informations privilégiées proviennent de partenaires et de fournisseurs, il n’y a pas d’annonce officielle de Nintendo concernant une nouvelle Switch pour le moment.

Heureusement, la nouvelle console de Nintendo sera soutenue par une solide gamme de sorties de jeux exclusifs avant ou près de son lancement, notamment Mario Golf Super Rush, Splatoon 3 et un remaster HD de The Legend of Zelda : Skyward Sword. En outre, la semaine dernière, il a été dit que la nouvelle Switch Pro pourrait obtenir des jeux originaux et exclusifs, ainsi qu’être rétrocompatible avec les milliers de titres standard existants et futurs de la Nintendo Switch.