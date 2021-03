Voici à quoi ressemble le futur Poco X3 Pro attendu le 22 mars

Nous ne sommes plus qu’à quelques jours du lancement du POCO X3 Pro. Après avoir divulgué des informations sur les derniers Galaxy A52 et A72 de Samsung, l’informateur Ishan Agarwal nous donne maintenant un premier aperçu du futur flagship de POCO. Après avoir lancé le POCO X3 à la fin de l’année dernière, la société cherche maintenant à ajouter une version « Pro » à sa gamme. Il est appelé le successeur spirituel du Poco F1. La société a récemment confirmé que le POCO X3 Pro sera lancé le 22 mars.

Maintenant, nous avons un premier aperçu sur le design du futur flagship de POCO. Agarwal a mis la main sur les rendus officiels du POCO X3 Pro et les a récemment partagés sur Twitter.

Comme vous pouvez le voir dans les images ci-dessous, le POCO X3 Pro a un design analogue à celui du POCO X3. Il a un écran poinçonné, et un énorme bloc de caméra rond à l’arrière. Le POCO X3 Pro continuera à offrir un écran LCD et ne passera pas à un écran OLED. Le taux de rafraîchissement de 120 Hz est susceptible d’être conservé. D’après les premières rumeurs, le POCO X3 Pro sera doté d’un capteur primaire de 48 mégapixels. Si c’est vrai, ce sera un pas en arrière par rapport à la caméra de 64 mégapixels à bord du POCO X3.

L’appareil sera disponible en trois coloris : Metal Bronze, Phantom Black et Frost Blue. Et, il a la même marque POCO à l’arrière. En outre, il y a un capteur d’empreintes digitales incrusté sur le côté qui sera doublé comme le bouton d’alimentation.

Donc, dans l’ensemble, l’appareil est assez analogue à la variante « non-Pro ». La plus grande mise à niveau arrivera dans le domaine des performances. Cependant, au lieu du processeur Snapdragon 732G embarqué dans le X3, la variante Pro devrait fonctionner sur la plateforme sm8150 de Qualcomm. Cette gamme, pour les non-initiés, comprend des puces de la famille Snapdragon 855. Les rumeurs font état du processeur Snapdragon 860 qui alimentera l’appareil, qui est censé offrir le meilleur rapport prix/performance dans ce segment.

Un lancement le 22 mars

Les autres spécifications sont susceptibles d’être analogues à celles du POCO X3, avec un écran de 6,67 pouces, une grande batterie d’une capacité de 6 000 mAh avec une charge rapide de 33 W, et plus encore.

En ce qui concerne le prix et les options de stockage, le POCO X3 Pro sera disponible en deux configurations — 6 Go de RAM + 128 Go de stockage, et 8 Go de RAM + 256 Go de stockage. Le prix attendu du modèle de base, selon un listing divulgué par un revendeur européen, sera de 269 euros. Le modèle à plus grande capacité de stockage sera vendu au prix de 319 euros. La société est prête à lancer l’appareil dans le monde entier le 22 mars.