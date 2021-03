Le Surface Duo 2 de Microsoft pourrait être lancé à l’automne

Selon la source, même si le Surface Duo original a moins d’un an, si tout se passe comme prévu, le Surface Duo 2 pourrait être lancé à l’automne de cette année . Le rapport mentionne également que la version mise à niveau vise à corriger les problèmes logiciels qui se trouvaient dans la précédente version du smartphone, y compris l’application de caméra. Des changements matériels tels qu’ un meilleur processeur, une caméra améliorée et un support de la 5G seront incorporés dans le Surface Duo 2.

L’ambitieux smartphone pliable de Microsoft, le Surface Duo, a reçu un accueil mitigé. Il y a eu beaucoup d’adeptes pour les facteurs de forme minces, sa qualité de construction, l’impressionnant mécanisme de charnière, mais les bords massifs, la mauvaise caméra et une expérience logicielle bâclée, etc. sont quelques inconvénients qui ont fait que l’appareil n’a pas répondu aux attentes.