La série OnePlus 9 bénéficiera d’une garantie officielle de deux ans

Lau a fait cette annonce sur Weibo, en mentionnant que cette décision pourrait « offenser l’industrie ». En effet, la plupart des fabricants de smartphones proposent un service de garantie d’un an, qui est la norme du secteur, pour leurs appareils. Cependant, les utilisateurs du OnePlus 9 pourront bénéficier d’une durée doublée par rapport à la durée standard d’un an.

Après un certain nombre de fuites et de rumeurs, nous avons finalement vu OnePlus annoncer la date de lancement de la série OnePlus 9 la semaine dernière. La série OnePlus 9 ainsi que la OnePlus Watch arriveront le 23 mars.