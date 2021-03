Samsung organisera un événement Unpacked le 17 mars, probablement pour le Galaxy A72 / A52

Samsung vient d’annoncer un événement Unpacked qui aura lieu le 17 mars 2021, son deuxième pour l’année à ce jour. L’invitation appelle l’événement « Galaxy Awesome Unpacked ». Entre les récentes fuites de la série Galaxy A et la vidéo promotionnelle sur le thème « génial » pour les modèles de l’année dernière, on peut supposer que les appareils Galaxy A52 et A72 feront leurs débuts.

Un événement entier consacré à l’annonce d’appareils de milieu de gamme est un peu inhabituel, mais les fuites que nous avons vues jusqu’à présent montrent que Samsung prend ces smartphones très au sérieux. Le Galaxy A52 5G semble recevoir des mises à jour de sécurité mensuelles — ce que Samsung a tendance à réserver aux smartphones haut de gamme — et les fuites ont indiqué que nous pouvons nous attendre à des écrans à taux de rafraîchissement élevé.

Le « milieu de gamme » pourrait bien être la raison pour laquelle le Galaxy A72 est sous-estimé : les rumeurs suggèrent que ce sera un puissant smartphones qui devrait hériter encore plus des flagships que son prédécesseur, y compris le fameux « Space Zoom » capable d’un grossissement 30x. C’est impressionnant étant donné que le Galaxy A71 n’avait même pas de téléobjectif.

Samsung n’a pas ouvertement dit que le Galaxy A72 serait le produit révélé — en fait, son invitation au prochain Unpacked est très peu détaillée. Mais certains indices laissent penser que le Galaxy A72 sera le produit phare — à savoir, le nom de l’événement (« Samsung’s Galaxy Awesome Unpacked ») et la majuscule bien visible dans la description d’une ligne sur l’annonce : « Rejoignez-nous le 17 mars pour le Galaxy Awesome Unpacked afin d’entendre comment Samsung Electronics met Awesome à la portée de tous ».

En plus du Space Zoom, les avantages du Galaxy A72 comprennent des améliorations comme un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour l’écran AMOLED de 6,7 pouces d’une résolution full HD+ (2 400 x 1 080 pixels) avec un capteur d’empreintes digitales incrusté, jusqu’à 256 Go de stockage, une batterie d’une capacité 5 000 mAh et une prise casque de 3,5 mm.

Un Galaxy A72 très attrayant

Cela s’ajoute aux caractéristiques héritées du Galaxy A71 qui sont encore respectable en 2021 : une caméra frontale de 32 mégapixels et une caméra arrière à quadruples objectifs, avec un capteur principal de 64 mégapixels, un capteur photo ultra-large de 12 mégapixels avec un champ de vision à 123 degrés, un capteur macro de 5 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels. Le seul inconvénient que nous avons entendu ? Il n’y aura pas de 5G — du moins au début, ou que certaines régions n’auront peut-être qu’une version 4 G LTE.

Vous pouvez regarder la vidéo en vous connectant à la chaîne YouTube de Samsung le 17 mars à 16 heures, heure française.