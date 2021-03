Honor va lancer sa première smartwatch et bracelet connecté sans Huawei

Honor semble préparer une nouvelle montre connectée et un nouveau bracelet d’activité, qui seraient les premiers wearables lancés depuis que l’ancienne maison mère, Huawei, l’a vendu.

Les détails d’une Honor Smart Watch et du Honor Smart Band ont été découverts dans les listes de la Commission fédérale des communications (FCC) américaine par 91Mobiles, ce qui semble confirmer que la paire d’appareils est en route. En plus de révéler le type de facteurs de forme que l’on peut attendre de tels dispositifs, la présence sur le site de la FCC indique également que la montre connectée sera équipée d’une batterie d’une capacité de 180 mAh et le bracelet connecté d’une batterie plus petite de 100 mAh.

Pour la dernière smartwatch de Honor, la Watch GS Pro, elle n’a pas divulgué de détails sur la capacité de la batterie, mais a offert la promesse d’une autonomie allant jusqu’à 25 jours. De même, pour le bracelet connecté Watch ES, il n’y a pas eu de détails sur la taille de la batterie, mais les utilisateurs ont affirmé qu’ils pouvaient obtenir jusqu’à 10 jours d’autonomie.

En dehors de ces détails sur la batterie, il n’y a pas grand-chose d’autre à tirer des listes de la FCC, hormis l’information peu surprenante que les dispositifs viendront avec une connectivité Bluetooth pour s’appairer avec un smartphone.

Sa présence à la FCC pourrait indiquer qu’une annonce ou un lancement est plus ou moins proche. La Watch GS Pro et la Watch ES ont été officiellement dévoilées en septembre 2020, tandis que le Honor Band 6 a été lancé en Chine quelques mois plus tard.

Des wearables attendus

Il sera évidemment intéressant de voir si Honor s’éloigne réellement de la conception des wearables de Huawei et si elle sacrifie certaines caractéristiques pour en faire une alternative plus abordable.

J’ai testé la Watch GS Pro l’année dernière et, bien que ce soit un effort admirable de la part de Honor pour faire une montre d’extérieur à petit budget, j’ai été déçu par quelques problèmes de logiciel et un design assez volumineux. Honor reprendra-t-elle le chemin de la montre d’extérieur et ira-t-elle de pair avec un tracker d’activité avec un écran couleur plus grand que la moyenne ? Espérons que nous ne tarderons pas à le savoir.