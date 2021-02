OPPO Find X3 Lite, Find X3 Neo et Find X3 Pro : prix et coloris

Nous attendons dans les jours qui viennent l’annonce de trois modèles dans la gamme OPPO Find X3. Et, il semble que le modèle haut de gamme pourrait coûter deux fois plus cher que le modèle d’entrée de gamme. C’est ce qu’indiquent 91 Mobiles qui a divulgué des prix approximatifs pour les futurs OPPO Find X3 Lite, Find X3 Neo et Find X3 Pro.

Si vous ne le savez pas, le lancement officiel de la nouvelle gamme est prévu pour le 11 mars. La sortie, en revanche, est prévue pour le 14 avril. Bien que nous entendions parler de la série Find X3 depuis un certain temps déjà, une pièce clé du puzzle est restée un mystère : le prix. Heureusement, nous disposons maintenant des prix indicatifs des trois appareils de la série et, pour couronner le tout, des variantes de couleurs attendues. Voici tout ce que vous devez savoir à ce sujet.

Commençons par le OPPO Find X3 Pro. Ce modèle très haut de gamme Find X3 Pro devrait arriver sur le marché aux alentours de 1 000 et 1 200 euros. À ce prix, vous allez obtenir un modèle avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, bien qu’il ne soit pas clair à ce jour si d’autres versions sont disponibles. La fuite indique également que le Find X3 Pro sera disponible dans des teintes bleu, blanc, orange et noir.

Ensuite, il y a le OPPO Find X3 Neo, qui coûterait entre 700 et 800 euros. Là encore, c’est le prix annoncé pour un modèle avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, mais celui-ci n’existe apparemment qu’en argent ou en noir. Enfin, nous avons le Find X3 Lite, qui, selon cette source, coûte entre 400 et 500 euros. Il dispose de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage, et ce modèle sera apparemment disponible en noir et en bleu.

Bien évidemment, et comme toujours avec ce genre de fuites, il est important de prendre ces informations avec des pincettes.

Tous compatibles avec la 5G

Apparemment, tous ces smartphones prennent également en charge la connectivité 5G, comme on pouvait s’y attendre, et la source a en outre détaillé deux autres futurs smartphones de OPPO : le OPPO A94 et le OPPO A54. Le OPPO A94 coûterait entre 300 et 400 euros et serait disponible en noir ou en bleu, tandis que le A54 coûterait entre 200 et 300 euros et serait disponible en noir ou en violet.

Encore une fois, il est important de prendre ces prix avec des pincettes, et il est moins clair quand ces deux modèles seront lancés. Néanmoins, la gamme OPPO Find X3 arrivera probablement très bientôt, et nous vous apporterons tous les prix et détails officiels dès que cela sera fait.