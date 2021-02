Google Maps obtient enfin le tant attendu mode sombre sur Android

Google a travaillé à l’amélioration de l’expérience de navigation de Google Maps pour les utilisateurs. Depuis 2019, Google déploie un mode « sombre » sur toutes ses applications. La société a été repérée en train de tester le tant attendu mode sombre de Google Maps auprès d’utilisateurs sélectionnés en septembre dernier par une mise à jour côté serveur. Aujourd’hui, Google Maps a fait l’annonce officielle et déploie le mode sombre pour les utilisateurs d’Android.

Google a annoncé le déploiement du thème sombre pour Google Maps ainsi qu’une série de fonctionnalités pour ses autres applications et services. Il s’agit notamment de nouvelles fonctionnalités pour les messages, TalkBack, Android Auto, et quelques autres. Parmi celles-ci, Google a mentionné le thème sombre de Google Maps sur Android.

Selon l’entreprise, le thème sombre de Google Maps donnera aux yeux des utilisateurs « une pause bien nécessaire » par rapport à toute la « fatigue de l’écran » qu’ils ressentent. De plus, cette fonction permettra « d’économiser la batterie » et rendra la navigation plus confortable pour les utilisateurs.

Le nouveau thème sombre se trouve dans le menu des « Paramètres », sous la section « Thème ». Les utilisateurs auront trois options pour régler le mode sombre — Thème toujours sombre, Thème toujours clair, Même thème que l’appareil. Ainsi, les utilisateurs peuvent sélectionner l’option « Même thème que l’appareil » pour suivre le thème de l’ensemble du système sur Android.

Le thème sombre de Google Maps pour Android voit le champ de recherche en forme de pilule, le carrousel de suggestions de recherche et la barre inférieure, ainsi que d’autres boutons, passer en gris clair. Un bleu doux est utilisé pour marquer votre position actuelle, et pour les directions. La nuance de gris la plus foncée est réservée à la couche de carte/arrière-plan sous-jacente lorsque vous effectuez un zoom, tandis que les rues et les noms sont légèrement plus clairs. Toutes les épingles et les icônes ont été ajustées de la même manière.

Déployé dans les prochaines semaines

Google indique que la mise à jour du thème sombre pour Google Maps sera « bientôt étendue à tous les utilisateurs d’Android dans le monde ». Bien que toutes les autres fonctionnalités Android annoncées par la société seront disponibles au printemps, le thème sombre commencera à être déployé « dans les prochaines semaines ».

Cependant, il n’y a aucune information sur la date à laquelle le thème sombre apparaîtra dans l’application iOS.