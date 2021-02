IBM pourrait vouloir vendre son IBM Watson Health

Le géant de l’informatique IBM cherche à se débarrasser de Watson Health, la composante santé de sa plateforme d’intelligence artificielle interactive qui répond aux questions posées par l’homme en une fraction de seconde, selon le Wall Street Journal. Selon des sources qui connaissent bien les activités de l’entreprise, IBM tente de réduire certaines de ses activités commerciales afin d’être plus rentable.

En effet, IBM étudie la possibilité de vendre IBM Watson Health, sa tentative d’utiliser l’intelligence artificielle (IA) dans le domaine médical. IBM se rapproche rapidement de son objectif de scinder l’entreprise et de concentrer son activité principale sur le cloud computing. En conséquence, IBM a acheté un certain nombre de petites start-ups qui s’alignent sur cet objectif. Toutefois, sa dernière initiative semble être un effort pour réduire le poids mort, ou une partie de l’entreprise qui ne correspond pas à ses plans à long terme.

IBM avait de grands espoirs pour IBM Watson Health et la promesse d’une IA révolutionnant la profession médicale. La société a investi des milliards dans la mise en place de la solution, mais elle s’est finalement révélée être une mise en garde pour les entreprises qui investissent dans l’IA. Malgré tous les efforts d’IBM, la société a eu du mal à faire adopter la solution par les médecins et les professionnels de la santé.

La division santé a été conçue pour fournir des services d’analyse de données aux hôpitaux, ainsi qu’aux compagnies d’assurance et pharmaceutiques. Cependant, la division n’a pas réussi à faire des percées majeures, malgré le fait que Watson ait acquis une grande visibilité au cours des dix dernières années. Nommé d’après le fondateur et premier PDG de la société, Thomas J. Watson, l’IA a été exposée pour la première fois au public lorsqu’elle a participé à un jeu télévisé en 2011, dans lequel elle a battu les participants humains.

L’histoire d’IBM avec l’IA remonte aux années 90, et s’est rendue célèbre lorsque Big Blue, l’une des premières versions du système, a battu le grand maître mondial des échecs Gary Kasparov. Après le lancement de Watson, la société a promis qu’elle serait en mesure de mener des projets plus créatifs, en plus de calculer des millions de coups sur un échiquier.

Watson a commencé à écrire des recettes, à prévoir les prévisions météorologiques et à aider les professionnels de la médecine à diagnostiquer les patients.

Focus sur le cloud computing

Mais ce n’était que pour le plaisir des relations publiques. En réalité, IBM voulait aider les entreprises et les organismes de santé à gérer leurs informations et les aider dans leurs recherches. Cependant, les médecins n’étaient pas très enthousiastes à l’idée d’utiliser Watson pour diagnostiquer les patients après avoir découvert que le système faisait également des erreurs. De plus, les entreprises technologiques ont tendance à ne pas comprendre les opérations des différents types d’organisations de santé et les différents organismes de réglementation qui supervisent leurs actions. Watson Health a été l’un des principaux mouvements d’IBM dans le domaine de l’IA et a été conçu pour être un important moteur de croissance pour la société.

Mais cela n’a pas fonctionné comme prévu. Pour une entreprise qui générait 100 milliards de dollars de revenus annuels au début de la décennie, elle n’en a généré « que » 73 milliards l’année dernière. Son nouveau PDG, Arvind Krishna, tente d’arrêter l’hémorragie et de se concentrer sur les domaines d’expertise plus traditionnels de la société, comme l’informatique d’entreprise. Il se concentre principalement sur le cloud, et tout ce qui n’est pas lié à ce dernier est destiné à être vendu ou fermé. La première indication de cela a été la décision de faire de sa division des services informatiques une société indépendante. Actuellement, des rapports indiquent que Watson suivra la même voie.

Un secteur difficile à appréhender

Néanmoins, l’échec relatif de Watson dans le domaine de la santé n’est pas exclusif à IBM. Google n’a toujours pas réussi à transformer sa division technologique d’IA, DeepMind, en une entreprise rentable dans le domaine de la santé, malgré toutes les prévisions. Selon les experts et les universitaires, le principal problème est la tendance de ces entreprises à exagérer les capacités de leurs systèmes. À cet égard, IBM s’est vantée dans le passé que Watson pouvait aider à guérir le cancer grâce à la vaste base de données qu’elle possède.

Comme l’a prouvé la vaste campagne de vaccination contre la COVID-19, les données sont à la base de la recherche médicale qualitative. Cependant, si les systèmes conçus pour analyser les données ne répondent pas aux exigences des organismes de santé, les chances qu’ils soient adoptés sont minimes, même s’ils sont sophistiqués ou impressionnants. Les problèmes endémiques liés à la collecte et à l’analyse des données de santé dans le cadre des différentes lois sur la confidentialité des données médicales sont très probablement responsables du fait que Watson ne sera pas le médecin intelligent que tout le monde croyait qu’il serait. Il ne reste plus à IBM qu’à choisir de le vendre à l’un de ses investisseurs, d’en faire une entreprise publique dérivée ou de le fermer tout simplement.

IBM Watson Health a clairement du potentiel, mais c’était peut-être une bonne idée avant son temps. Il faudra peut-être des moyens financiers importants pour la maintenir en activité jusqu’à ce que la communauté médicale s’enthousiasme à l’idée que l’IA gère ses données.