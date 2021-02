Cette fuite des AirPods 3 montre d’importants changements de conception

Pendant des années, les AirPods d’Apple étaient les écouteurs entièrement sans fil que les gens essayaient de copier, au point que certains qui ne ressemblent même pas à des AirPods ont été identifiés comme des contrefaçons par certaines autorités. Et ce, malgré le fait que le design ait été largement ridiculisé à ses débuts. Étonnamment, Apple a un peu changé cela l’année dernière avec ses AirPods Pro et il semble maintenant que les changements vont se répercuter sur sa prochaine paire d’écouteurs plus abordables.

Le premier modèle d’AirPods peut être décrit comme des écouteurs dont les fils sont coupés. La conception de la « tige pendante » était le sujet de nombreuses blagues et mèmes, mais elle a fini par être copiée par les fabricants d’accessoires. Et puis Apple a changé un peu les choses avec les AirPods Pro et les AirPods 3 pourraient en hériter aussi.

Selon 52audio, les futurs AirPods, que l’on pourrait appeler les AirPods 3, seront équipés d’un design de coussinets intra-auriculaires comme les AirPods Pro, permettant l’utilisation de bouchons qui vont à l’intérieur de l’oreille plutôt que d’avoir les coussinets simplement accrochés à l’oreille. La tige est également plus courte, plus courte même que celle des AirPods Pro, ce qui correspond au boîtier de charge plus petit.

Mais les modifications apportées à la conception sont tout aussi intéressantes que les améliorations apportées aux caractéristiques. Cela comprend le capteur de force pour les commandes de compression, l’annulation active du bruit, le mode transparence et même système d’évents pour égaliser la pression auriculaire. Le système est destiné à égaliser la pression dans votre oreille pour éliminer toute gêne liée à l’utilisation des AirPods pendant une période prolongée.

En d’autres termes, il comporte un grand nombre de caractéristiques pour un châssis aussi petit.

D’impressionnantes caractéristiques

D’après l’image, le boîtier de charge sera moins rectangulaire que celui qui est fourni avec les AirPods Pro, et plus conforme au boîtier original des AirPods, mais avec l’ajout d’un indicateur de charge LED en façade. Les nouveaux AirPods devraient offrir les mêmes 5 heures de lecture audio continue que les AirPods de seconde génération, selon le dernier rapport. Cela diffère toutefois des détails fournis précédemment par Bloomberg, qui affirme qu’Apple cherche à améliorer l’autonomie de la batterie du nouveau modèle au-delà des 5 heures actuelles de lecture audio. En outre, le nouveau rapport affirme que la prise en charge de l’audio spatiale, une fonctionnalité actuellement exclusive aux AirPods Pro, est « hautement » probable pour les nouveaux AirPods.

Autrement dit, les AirPods 3 disposeront de la plupart des caractéristiques clés des AirPods Pro, mais à un prix équivalent à celui des AirPods. Ou du moins, c’est ce qu’on attend de lui. Les AirPods 3 pourraient être annoncés plus tôt en mars, puisque le dernier rapport indique qu’Apple n’organisera pas d’événement le 16 mars, comme le laissaient entendre les rumeurs.