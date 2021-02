Microsoft lance son casque sans fil Xbox à 99 euros pour ses Xbox Series X|S

Microsoft a lancé un casque sans fil dédié pour ses consoles de nouvelle génération. Simplement baptisé « Casque sans fil Xbox », ce casque est conçu de manière à garantir un son « réaliste » pour les jeux et à placer les utilisateurs au cœur de l’action.

La société a annoncé le casque sans fil Xbox par un article de blog et une vidéo de promotion (jointe ci-dessus) le présentant dans toute sa splendeur. L’appareil est conçu pour offrir « les meilleures performances audio et de chat de sa catégorie, un design et un confort exceptionnels, et des expériences uniques adaptées à chaque joueur », explique le blog.

L’équipe qui a développé le casque sans fil Xbox « a passé d’innombrables heures à étudier ce qui constitue une expérience audio exceptionnelle » pour les joueurs et a mis au point ledit appareil. Il prend en charge les « technologies audio spatiales de pointe » pour fournir de la musique et des effets sonores super-immersifs grâce à un son à faible latence et sans perte. Le casque prend en charge les technologies audio populaires telles que Dolby Atmos, Windows Sonic et DTS Headphone : X pour offrir un son réaliste aux joueurs.

En plus de fournir un son haut de gamme pour les jeux, le casque sans fil Xbox intègre également des fonctions de chat intelligentes pour assurer une meilleure communication dans les titres multijoueurs. Son microphone à double formation de faisceau est conçu pour se concentrer sur le son de la parole plutôt que sur les bruits ambiants environnants. De plus, l’appareil dispose d’une fonction de coupure automatique (qui peut également être activée/désactivée manuellement à l’aide d’un bouton dédié) qui coupe automatiquement le micro lorsque l’utilisateur ne parle pas afin de « garder le canal de communication libre » pendant les jeux.

En ce qui concerne le design du casque, il présente un aspect moderne et élégant qui, selon les fabricants, a été repris de la conception de leurs dernières consoles. Il a été conçu pour être léger et est livré avec « des oreillettes ultra-douces en cuir de polyuréthane qui répartissent la pression de manière uniforme sur les oreilles ». De plus, au lieu de boutons de contrôle du volume, Microsoft a repris les caractéristiques de ses Surface Headphones et a ajouté des cadrans rotatifs pour son casque sans fil Xbox. Les utilisateurs disposent ainsi d’un moyen intuitif d’interagir avec l’appareil à la volée pendant les sessions de jeu.

Pas uniquement un casque pour les consoles

Or, ledit casque ne se limite pas aux seules consoles de Microsoft. Il peut s’appairer sans fil avec plusieurs appareils, y compris les smartphones et les PC sous Windows 10. Il est intéressant de noter qu’un utilisateur peut jumeler l’appareil avec une console Xbox et un smartphone simultanément pour profiter de conférences téléphoniques au travail tout en jouant sur la console.

En ce qui concerne l’autonomie, Microsoft affirme que le casque sans fil Xbox peut fonctionner jusqu’à 15 heures sur une seule charge. Toutefois, tant que le casque ne sera pas commercialisé, nous ne saurons pas comment l’appareil se comportera dans des situations réelles.

Prix et disponibilité

Le casque sans fil Xbox de Microsoft est proposé à 99 euros. C’est plutôt bon marché lorsqu’il s’agit d’un appareil audio sans fil pour les joueurs. L’appareil est en précommande sur le site officiel de Microsoft et sera expédié à partir du 16 mars.