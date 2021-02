Microsoft lance officiellement la build 21313 pour Windows 10

Microsoft vient de sortir la build 21313 de Windows 10 pour les utilisateurs inscrits au canal Dev du programme Insider, et le point fort est la mise à jour des nouvelles et des intérêts qui est maintenant disponible pour les utilisateurs dans plus de langues et de marchés.

Microsoft apporte une nouvelle expérience à la barre des tâches, permettant aux utilisateurs d’épingler la météo dans la barre des tâches et d’étendre l’interface utilisateur avec un popup dédié montrant les nouvelles et autres informations.

Auparavant, cette fonctionnalité n’était disponible que pour les utilisateurs de certaines régions, mais Microsoft la met désormais à la disposition d’un plus grand nombre de testeurs.

« Nous avons entendu vos commentaires ! Aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer que nous étendons l’expérience des nouvelles et des centres d’intérêt sur la barre des tâches à un plus grand nombre de langues et de marchés internationaux. Auparavant, l’expérience n’était disponible qu’aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, en Australie et en Inde. Cela signifie que le contenu des actualités, les prévisions météorologiques, les sports et les finances seront désormais basés sur votre localisation n’importe où dans le monde », explique l’entreprise.

« Les actualités et les centres d’intérêt détecteront automatiquement votre langue et votre localisation, et fourniront une expérience localisée composée de contenus provenant d’éditeurs et de fournisseurs de données locaux ».

Edge Chromium désormais proposé comme seule option

Microsoft a également annoncé que Microsoft Edge Chromium remplacera une fois pour toutes Edge Legacy dans les builds Windows insider — le changement devrait également se produire sur les appareils de production avec le déploiement du Patch Thuesday d’avril.

Il y a évidemment plusieurs autres améliorations dans cette version, et vous pouvez consulter le journal des modifications dans l’article de Microsoft.

Par exemple, les utilisateurs ne sont plus autorisés à copier et coller une capture d’écran directement dans l’explorateur de fichiers, Microsoft expliquant qu’il a découvert un problème avec l’ensemble, et qu’il prévoit de réactiver la même fonctionnalité ultérieurement dans une future version de Windows 10 Insider.